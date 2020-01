Mercredi 22 janvier, l'ancien président centrafricain François Bozizé, de retour en Centrafrique après plusieurs années d'exil, a rencontré l'actuel chef de l'État, Faustin-Archange Touadéra. Une photo montrant l'ex-président s'agenouiller devant le nouveau pour "demander pardon et restaurer ses erreurs passées" a circulé. Mais il s'agit d'un photomontage.

François Bozizé, président de la Centrafrique entre 2003 et 2013, avait quitté le pays en mars 2013 après un coup d'État mené par les rebelles de la Seleka. Il est rentré dans son pays en décembre 2019 après six ans d'exil.

De la réunion en tête à tête avec son successeur sont sorties plusieurs photos, dont une montrant supposément l'ancien président Bozizé s'agenouiller devant l'actuel chef de l'État pour "lui demander pardon". Une référence à ses déclarations lors de son retour : l'ex-président s'était excusé auprès de la foule lors d'un meeting pour "tout ce qui est arrivé au pays".



Pourquoi c'est faux

Un coup d'œil à la page Facebook de la République de Centrafrique permet de constater que trois photos de la rencontre ont été prises entre les deux hommes.

Sur l'une d'entre elle, plusieurs éléments sont exactement les mêmes que sur la photo de François Bozizé à genoux : le président Faustin-Archange Touadéra a exactement la même position, et on distingue exactement la même ombre au second plan, ainsi que les mêmes reflets de la vitre.

La mauvaise qualité de la photo manipulée et le fait qu'elle soit en noir et blanc compliquent les recherches, mais sont des indices supplémentaires d'une tentative de dissimulation du montage graphique.



En faisant des recherches complémentaires de photos de François Bozizé alors qu'il était président, on retrouve une photo de lui lors d'un déplacement en Chine en 2009 qui présente trait pour trait la même silhouette que celle utilisée pour le photomontage. Les genoux ont été ajoutés à part, et complètent le photomontage.



Contacté, Maurice Wilfried Sebiro, conseiller à la présidence de la République centrafricaine, confirme à la rédaction des Observateurs de France 24 que cette image ne fait pas partie des photos diffusées officiellement. Il ajoute :

L'entrevue entre le président Touadéra et François Bozizé s'est très bien passée, de façon très fraternelle, et en aucun cas cette scène n'a eu lieu. Nous ne savons pas d'où viennent ces images, mais ceux qui les ont diffusées sont des ennemis de la Centrafrique, et ne souhaitent pas que le pays aille de l'avant.