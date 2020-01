Une vidéo amateur filmée près d’un chemin de fer montre une boule de feu bleue léviter autour de rails, se déplacer, puis exploser. La scène, présentée tantôt comme un phénomène rare, voire mystique, est en réalité une vidéo... avec des effets spéciaux numériques.

Partagée notamment sur Facebook, où la publication ci-dessous récolte un peu plus d’un million de vues, la vidéo, qui dure 20 secondes, est présentée tantôt comme un feu de Saint-Elme, phénomène physique rare entraînant l’apparition de lueurs créées par un champ électrique, ou encore comme une foudre globulaire. Le phénomène est notamment comparé à la scène dans l’album de Tintin "Les sept boules de cristal", où une boule de feu fait virevolter le professeur Tournesol. La publication circule aussi sur TikTok, réseau social chinois populaire auprès des plus jeunes, depuis début janvier.

Pourquoi c'est faux

En utilisant l’outil de recherche de vidéo InVid (voir ici comment l’utiliser), on retrouve la même vidéo sur le forum de discussion russe Pikabu.ru, où l’auteur de la vidéo semble donner plus de détails.





Il écrit, en russe :

L'objectif était de simuler la prise de vue sur un téléphone mobile "en l'état", c'est-à-dire avec tous ses inconvénients – bruit, artefacts, secousses. Des difficultés ont été ajoutées car il est très difficile de trouver des vidéos plus ou moins acceptables avec de vrais éclairs dans la nature, et leur qualité est très médiocre. Il était donc difficile de réaliser cette vidéo avec réalisme, car il n'y a aucun élément de comparaison.

Sous la vidéo, les mots "VFX" ("effets spéciaux" en anglais) et "Adobe After Effects" renforcent l’idée qu’il s’agit d’un trucage.



En cliquant sur la vidéo dans le lien sur Pikabu, on retrouve la vidéo originale postée en mai 2019 sur YouTube par Andrei Trukhovonets, internaute russe spécialisé dans les effets spéciaux. Ce dernier précise bien, en titre de sa vidéo, "CGI" pour "computer generated imagery" ("effets spéciaux numériques" en français).





La mention "CGI" précise qu'il s'agit d'une vidéo avec effets spéciaux. Voir la vidéo originale ici.

Dans les commentaires, ce dernier ajoute, en réponse à plusieurs internautes lui demandant si sa vidéo est réelle ou pas :

Cette vidéo a été créée lorsque je commençais à créer des effets spéciaux. Elle est donc pleine d’erreurs, et je pense que quelqu’un qui regarde attentivement ces images peut clairement les voir. En conclusion, votre vie sera magique et pleine de miracles si vous n’apprenez pas la physique à l’école.