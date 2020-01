"Coronavirus à Huizhou, Guangdong ! Tout ne fait que commencer !", écrit cet internaute sur Twitter en légende d'une vidéo montrant un transport médical sécurisé.

Wuhan, la mégapole berceau du virus

passengers screened for coronavirus symptoms on a domestic flight out of Wuhan pic.twitter.com/ytUbVzpYRZ David Paulk 波大卫 (@davidpaulk) January 20, 2020

"Des passagers sont dépistés pour les symptômes du coronavirus dans un vol domestique en provenance de Wuhan", écrit le journaliste David Paulk sur Twitter.

Ce mercredi, au moins 17 personnes étaient mortes des suites d’une sorte de pneumonie causée par ce virus en Chine et plus de 500 cas avaient été répertoriés dans le pays. Le virus a également traversé des frontières avec des malades recensés en Thaïlande, au Japon, en Corée du Sud, à Macao, à Taïwan, à Hong Kong et aux États-Unis.Les vidéos des personnels médicaux vêtus de combinaison de protection qui circulent sur les réseaux sociaux suscitent des commentaires teintés d’angoisse, comparant les images à celles de films de science-fiction sur la fin du monde ou l’extinction de l’espèce humaine. La plupart d’entre elles sont partagées sans indication de date ou de lieu. Notre rédaction a cependant pu vérifier deux d’entre elles.On peut lire sur le toit de l’ambulance le mot 惠州 (Huizhou) suivi du numéro 120, ce qui indique qu’il s’agit d’une ambulance de la ville de Huizhou, située à proximité de Hong Kong, au sud du pays. En faisant une recherche d’image inversée, aucune occurrence de la vidéo n’apparaît avant la déclaration de l’épidémie fin décembre 2019. On peut donc supposer que les images sont récentes et montrent le type de système de confinement utilisé pour transporter les potentiels porteurs du virus.Le virus est apparu fin décembre à Wuhan, septième ville chinoise, située au centre du pays. Ce "cousin" du Sras, le Syndrome respiratoire aigu sévère, qui avait fait plus de 800 morts en 2002-2003, principalement en Chine, trouverait son origine dans un marché couvert. Les autorités ont fermé ce site qui vendait des fruits de mer et des animaux vivants début janvier pour nettoyage et désinfection.Pour prévenir toute propagation du virus, les autorités locales ont également interdit les rassemblements publics pendant le Nouvel An lunaire, période de congés débutant ce vendredi 24 janvier pendant laquelle la majorité des habitants du pays voyagent pour se retrouver en famille. La Commission nationale pour la santé a déclaré que les voyageurs devaient éviter la ville et que ses habitants ne devaient pas la quitter. Les voyageurs venant de cette localité sont par ailleurs systématiquement examinés à leur arrivée dans les principaux aéroports du monde.La vidéo ci-dessus, massivement partagée, n’a pas pu être indépendamment vérifiée par notre rédaction. Cependant, il existe une autre vidéo montrant exactement le même type de procédure et d’équipement que le média chinois We Video, branche du quotidien The Beijing News, affilié au Parti communiste chinois, dit avoir vérifiée. Il a pu s’entretenir avec Mme Cheng, autrice de la vidéo, qui se trouvait à bord d’un vol Wuhan-Macao le 12 janvier dernier et qui a assisté à ce contrôle de santé à bord réalisé après l’atterrissage. Selon ses dires, le contrôle a duré une dizaine de minutes.