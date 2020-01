Les images de ces cinq fauves - quatre lionnes et un lion - avaient choqué de nombreux internautes depuis que notre Observateur Osman Salih, ingénieur informaticien de Khartoum a lancé, avec ces photos, le hashtag #Sudananimalrescue.

Malade et affamée, une des lionnes du parc zoologique d’Al-Qureshi est morte lundi 20 janvier comme l’annonçait Osman Salih sur Facebook :







Ce sont ses images, partagées sur Facebook et Twitter le 18 janvier, qui ont permis une réaction des autorités :

J’ai demandé à un gardien pourquoi ces animaux n’étaient pas nourris, il m’a répondu qu’ils n’avaient pas de moyen pour leur acheter à manger, qu’ils n’avaient même plus de véhicule pour transporter la nourriture. Quand j’ai insisté pour aider, indiquant que j’avais du temps et de l’argent, il m’a dit que ce n’était pas aussi simple que cela, qu’il fallait des autorisations, etc.



J’étais très en colère, alors j’ai directement partagé les images sur les réseaux sociaux. Dès la fin de la journée, c’était devenu viral.



Le lendemain matin, j’ai pu rencontrer des responsables du parc et des représentants des autorités en charge de la protection de la faune. Je leur ai fait part de la mobilisation sur les réseaux sociaux, des nombreuses personnes qui se disaient prêtes à aider. Une centaine de personnes sont d’ailleurs venues au zoo dans la journée après avoir vu mes photos.



Très rapidement une équipe médicale est intervenue et a commencé à s’occuper des lions, ils ont donné une liste de médicaments à acheter d’urgence. Grâce aux dons de nombreux volontaires et aux soutiens d’abattoirs, nous avons pu assurer l’approvisionnement en nourriture.