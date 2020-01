Ce matin encore, une nuée a traversé le village de Shanta Abak. Sauf que la communauté locale a décidé de mettre le feu à des arbres pour que la fumée chasse les criquets et a, sans le vouloir, lancé un vaste feu de brousse.



Selon les estimations des autorités, il y aurait environ 40 millions de criquets qui seraient arrivés chez nous depuis la fin décembre sous la forme de 12 nuées différentes. C’est la pire invasion depuis 1957 et donc la pire invasion que je n’ai jamais vue [il y a eu une invasion de moindre importance et rapidement maitrisée en 2007, NDLR]. Le gouvernement essaie de pulvériser des insecticides pour les tuer mais ça n’a pas l’air de fonctionner pour le moment.

Toute la population est inquiète, mais les plus affectés sont les éleveurs de bétail. Les criquets semblent détruire davantage la végétation plutôt que les cultures. Ils mangent donc l’herbe et les feuilles d’arbres qui sont normalement mangées par nos chèvres, moutons, vaches et chameaux.



La saison sèche a été rude et beaucoup d’éleveurs ont eu du mal à bien nourrir leurs bêtes, ensuite il y a eu de fortes pluies qui ont ravivé la végétation mais attiré tous ces criquets. Les éleveurs redoutent que leurs bêtes se retrouvent en état de malnutrition à nouveau.

Un criquet en gros plan à Wajir, photo prise par un agriculteur le 17 janvier et transmise à notre rédaction.

Depuis le chef-lieu Wajir, une radio locale informe via ses antennes et sa page Facebook les habitants quand une nouvelle nuée de criquets s’abat sur la région. Halima Kahiya, rédactrice en chef de ce média, a pu s’entretenir avec de nombreux habitants.L’invasion de criquets pèlerins a touché depuis plusieurs semaines la péninsule arabique, l’Éthiopie, la Somalie, Djibouti et l'Érythrée avant d’arriver au Kenya. L’une des nuées observées ferait 50 km sur 40 km, soit 2 000 km², selon l’Organisation de contrôle des criquets en Afrique de l’Est, basée à Addis-Abeba.Cette espèce de criquets est la plus ancienne et la plus dangereuse de toutes, elle se reproduit rapidement et parcourt en peu de temps de très longues distances. En nuée, elle peut intégralement détruire le champ d’un fermier et toutes ses sources de revenus en une demi-journée, comme le détaille l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture sur son site.Le gouvernement kényan multiplie ces derniers jours les annonces sur son plan de bataille contre les criquets : un épandage d’insecticide par avion. Il a reconnu le 16 janvier que des produits inefficaces avaient été répandus dans un premier temps et a annoncé le 18 janvier s’être approvisionné en fénitrothion, un insecticide puissant utilisé principalement contre les moustiques.Autre problème, les nuées de criquets détériorent considérablement la visibilité des vols aériens. Le 12 janvier dernier, un avion de la compagnie Ethiopian airlines avait dû changer d’itinéraire quand des criquets avaient recouvert le pare-brise du cockpit.L’organisation redoute par ailleurs que la nuée se propage ailleurs sur le continent africain, notamment au Soudan du Sud et en Ouganda.Article écrit par Liselotte Mas