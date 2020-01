C’est à Ratoma que se déroule la quasi-totalité des manifestations violentes. Parce que c’est un fief de l’opposition. C’est ce qui explique tout cela.



Les dispositifs de maintien de l’ordre conventionnels sont mis en place pour gérer des manifestations conventionnelles et pacifiques. Lorsqu’on sort de ce cadre-là, cela devient difficile de faire le discernement entre quelqu’un qui manifeste pacifiquement et quelqu’un qui a des intentions délictuelles ou criminelles.



Ce n’est pas exclu qu’il y ait des bavures. Mais qu’on dise que systématiquement il y a un plan dans une zone précise où on envoie des gendarmes ou des policiers tirer sur les populations, c’est ce que je conteste.

La commune de Ratoma, bastion de l’opposition est régulièrement le théâtre de violences et d’affrontements entre les forces de l’ordre et les populations. En octobre, les manifestations avaient été également sévèrement réprimées et avaient causé la mort d’une dizaine de personnes dont Bah Thierno Sadou, un jeune de 18 ans. Sa famille avait été gazée par des policiers dans le quartier de Wanidara en plein deuil.En octobre 2019, une habitante de Ratoma déplorait auprès des Observateurs de France 24 , le fait que la commune soit systématiquement prise pour cible par les Forces de l’ordre lors des manifestations.À cela, Albert Damatang Camara, le ministre de la Sécurité publique, répond :