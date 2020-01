Les habitants de Brazzaville ne peuvent plus admirer le fleuve Congo depuis la corniche et le pont à haubans du centre-ville. Une partie de l'infrastructure s'est effondrée sur 500 mètres jeudi tôt dans la matinée après les fortes pluies de la veille.Inauguré à grand renfort médiatique en février 2016, juste avant la réélection à un troisième mandat du président Denis Sassou-Nguesso au pouvoir depuis 1997, la corniche construite par l'entreprise chinoise China Road and Bridge Corporation (CRCB) était présentée comme une des réalisations contemporaines majeures de Brazzaville. Avec le pont à haubans du 15-Juin, elle était l'une des composantes d'un ouvrage beaucoup plus grand : la route de la Corniche, longue de 2,5 km et dont le coût a été évalué à 72 milliards de francs CFA (environ 110 millions d'euros) .