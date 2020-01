Des vidéos diffusées sur les sociaux montrent, le 3 janvier dans la ville de Bandiagara (centre), au moins deux véhicules des Nations unies – un blindé et un pick-up – contraints de rebrousser chemin sous la pression d’une foule en colère. Les Casques bleus finissent par quitter la ville sous les huées : "Sortez !", "À bas la Minusma !"







Contactée par notre rédaction, la Minusma évalue le nombre des manifestants à 300 et confirme que cet incident s’inscrit dans le contexte de démonstrations d’hostilités répétées dans la région : "Une patrouille se déplaçant pour établir une base opérationnelle temporaire dans le village de Boro [25 km à l’est de Bandiagara] a été bloquée à Bandiagara par la foule hostile et est donc retournée vers sa base. Plus tard dans la matinée, une patrouille conjointe de la police des Nations unies, d’observateurs militaires et de la gendarmerie nationale malienne a été bloquée par des populations très hostiles [...]. Des jeunes ainsi que des femmes et des enfants à l’entrée de la ville de Bandiagara [...] auraient lancé des pierres sur les véhicules de patrouille."

La mission onusienne indique en outre que les jours précédent et suivant, les 2 et 4 janvier, des patrouilles ont également été refoulées des villages de Sangha et Tile (au nord-est et à l’ouest de Bandiagara) par une "foule hostile".