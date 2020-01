Alors que l'Iran rend toujours hommage au général Qassem Soleimani, enterré ce 7 janvier dans la ville natale de Kerman, plusieurs fausses images ont circulé depuis sa mort le 3 janvier dans une frappe de drone américain à Bagdad.

La vidéo du missile frappant le convoi ?

Quelques heures après la frappe du drone américain sur le convoi qui transportait le commandant des Gardiens de la révolution, cette vidéo a commencé à circuler en ligne. Rapidement, plusieurs médias aux fortes audiences l'ont reprise, comme le New York Post, le Daily Mail ou le Mirror. Sur les réseaux sociaux, des publications affirmant que la vidéo montrait l'attaque du convoi de Soleimani ont été vues 700 000 fois.





لحظة العدوان الامريكي الغاشم و اغتيال القائدين الشهيدين قاسم سليماني و ابو مهدي المهندس pic.twitter.com/vbBmAonbV5 قناة العهد (@AhadTv) 3 janvier 2020

La source est toujours la même : Al Ahad TV, un média irakien qui appartient à Asaïb Ahl al-Haq, une milice chiite créée par les forces Al-Qods, l'unité d'élite des Gardiens de la révolution islamique iranienne.

Or, beaucoup d'indices montrent que cette vidéo ne peut pas être celle de l'attaque qui a tué le général Soleimani. Selon les photos des décombres de l'attaque publiées par les médias et les journalistes à Bagdad, l'attaque s'est produite exactement ici, à proximité de l'aéroport de Bagdad :





Il s'agit d'une voie rapide à double sens, séparée par un terre-plein. Il y a un mur le long de cette voie rapide, du côté où roulait le convoi de Soleimani. Il y a également deux rangées de palmiers et des panneaux de signalisation à quelques mètres du lieu de l'impact, ainsi qu'on le repère sur cette image :





Cette photo des débris du convoi a été publiée sur CNN.





Transposition des éléments de la photo sur l'image satellite.

On voit clairement que ce lieu n'a rien à voir avec ce que montre la vidéo : là, l'explosion se produit dans un endroit étroit, on distingue au moins deux murs, et une rangée de voiture garées, ce qui peut faire penser à un parking. En arrière-plan, on voit également de nombreux immeubles, ce qui n'est pas le cas autour du lieu où le convoi de Soleimani a été attaqué.

La rédaction de France 24 n'a pour l'instant pas retrouvé la vidéo d'origine relayée dans cette publication. Si vous disposez d'indications sur le lieu, n'hésitez pas à nous contacter sur le compte Twitter @InfoIntoxF24.



Un missile qui frappe l'Iran ?

Cette vidéo partagée sur Twitter, retweetée plus de 400 fois, prétend monter des missiles frapper l'Iran à la suite de l'attaque du convoi dans lequel se trouvait le commandant des Gardiens de la révolution. Le compte qui le poste assure que cette vidéo serait une "fuite", sans préciser d'où. Quelques heures après la frappe du drone américain, cette vidéo a commencé à circuler en ligne.

Le compte Twitter @HoaxEye spécialiste de la vérification a pu identifier la même vidéo postée sur YouTube en novembre 2018, par le compte NEWSDZTECH.

La scène est donc bien antérieure à la mort de Qassem Soleimani. En utilisant l'outil de recherche par image inversée crée par l'ONG Amnesty International (voir ici comment faire), on trouve rapidement plusieurs occurrences de cette vidéo. Toutes affirment que la vidéo montre des roquettes s'abattre sur la ville israélienne d'Ashkelon, près de Gaza, le 12 novembre 2018.

Une recherche permet de trouver rapidement plusieurs articles relatant des tirs de roquettes sur la ville ce jour-là, dont plusieurs montrent d'ailleurs cette vidéo.

Un tag pro-Trump en Iran ?

Yonat Frilling, une productrice de la chaîne conservatrice américaine Fox News, a posté le 3 janvier une photo, selon elle en relation avec la mort de Soleimani. Elle est censée montrer un tag sur un mur d'une ville en Iran, lequel dirait "Merci Trump". Comme si des Iraniens se réjouissaient de la frappe américaine.







Le message signifie en fait "bon boulot Trump" ou "bien joué Trump", mais il n'a rien à voir avec la frappe du 3 janvier. Une recherche d'image inversée (voir ici comment faire) permet de voir que l'image date de 2018. On la retrouve notamment publiée su Twitter par le compte @HeshmatAlavi.

Yonat Friling s'est depuis excusée pour son tweet.

Une vidéo de la frappe sur Soleimani… venant d'un jeu vidéo

Des internautes ont utilisé des images supposées montrer un drone tirer sur des véhicules, les présentant comme ceux qui transportaient Qassem Soleimani. Cette vidéo a même été diffusée par une chaîne de télévision en Turquie.

TV100'de yayınlanan ve Kasım Süleymani’nin vurulma anını gösterdiği iddia edilen görüntüler "AC-130 Gunship Simulator" isimli bir oyundan.



👉 https://t.co/lUI7N02b6s pic.twitter.com/DY2mStdyEY Teyit (@teyitorg) 6 janvier 2020



Cette vidéo avait déjà été vérifiée par notre équipe quelques jours auparavant dans un autre contexte au Mali : elle montre en réalité un jeu vidéo pour téléphone portable.

