Quel bilan des intox pour l'année 2019 ?

Un gâteau démoniaque ? Un ocelot aux magnifiques yeux bleus ? La cascade tragique de l'équipe de Jackass ? Paulo Ordoveza, internaute derrière le compte Twitter @PicPedant traque quotidiennement les fausses images sur Internet. Il vous explique comment il repère ces photos détournées et vous donne ses conseils de vérification...En marge de ce nouvel épisode, sur le plateau de France 24 ce lundi 6 janvier, Alexandre Capron, journaliste de la rédaction des Observateurs, a dressé le bilan de l'année 2019 en matière d'intox. Quel a été la vérification la plus consultée ? Quelles sont également les tendances pour l'année 2020 et quels sont les conseils de la rédaction des Observateurs de France 24 pour de bonnes résolutions ?Et pour revoir les épisodes de l'année 2019 de Info ou Intox, cliquez sur l'image ci-dessous !