Toutefois, la légitimité des actions de la Primera Linea ne fait pas l’unanimité. D’aucuns, qu’ils soient favorables au pouvoir en place ou qu’ils se présentent comme non partisans, critiquent le groupe de manière virulente, jugent ses méthodes trop agressives et l’assimilent volontiers aux casseurs. Ils l’accusent notamment d’être à l’origine des nombreux pillages qui ont eu lieu au début du soulèvement.

"Ces hommes sont la véritable première ligne, les autres sont seulement une caricature d'un show tiers-mondiste."

Magdalena Ortega, directrice au centre d’études Idepais, en fait partie. Elle appelle à un arrêt de ce qu’elle qualifie comme une "normalisation de la violence" et à des solutions institutionnelles :

Un argument qui ne convainc pas la chercheuse María Fernanda Barrera Rodríguez pour qui les deux phénomènes ne sont pas comparables :

Je pense que c’est une erreur de renvoyer dos à dos la violence policière et celle de la Primera Linea. Les policiers sont dotés d’armes supposément non létales mais qui ont mutilé plus de 300 personnes et tué des manifestants. Nous parlons de balles d’un côté et de cuillères en bois et de casseroles de l’autre. Il faudrait plutôt se demander pourquoi des personnes sont prêtes à perdre leurs yeux et même leurs vies en s’exposant dans l’espace public.