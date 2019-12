À Kisangani, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, de récentes pluies ont causé la montée des eaux du fleuve Congo et de la rivière Tshopo. Conséquence : plusieurs quartiers qui bordent ces cours d’eau ont été inondés.



Les populations de Kisangani 1 et de Makiso sont désemparées après le débordement des eaux du fleuve Congo et de la rivière Tshopo. Leurs maisons ont été envahies par les cours d’eau, laissant des centaines de personnes sans abri.