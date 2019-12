Depuis le 16 décembre, plus d’un millier de demandeurs d’asile tiennent un sit-in devant le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à Agadez, dans le nord du Niger. Ils exigent l’accélération du traitement de leurs dossiers, et dénoncent les conditions de vie dans lesquelles ils sont maintenus en attendant.



Lundi 16 décembre, une grande partie des occupants du camp de l’ONU pour les demandeurs d’asile d’Agadez, au nord du Niger, ont parcouru les 15 km qui les séparent de la ville pour dénoncer leurs conditions de vie et demander l’accélération du traitement de leurs dossiers.



Ils sont près de 1600 demandeurs d’asile qui attendent toujours d’obtenir un statut de réfugiés. La plupart d’entre eux, soit plus de 1400, sont soudanais. Les autres viennent de Centrafrique, du Tchad ou encore du Pakistan. Ils reprochent aux autorités nigériennes et au HCR les conditions “extrêmement difficiles” dans lesquelles ils vivent depuis leur arrivée en 2017, en attendant que leurs dossiers soient étudiés et traités.





Le départ des demandeurs d'asile d'Agadez pour le sit-in devant le siège du HCR. Vidéo filmée par notre Observateur Mortada Jomâa.



Le camp d’Agadez est un site de cinq hectares géré par le HCR et l’Organisation Internationale pour les migrations (OIM) composé de 225 habitations, et situé en dehors de la ville.





Photo du camp d'Agadez envoyée par notre Observateur Mortada Jomâa.