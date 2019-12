[Cliquez sur les images ci-dessous pour voir les intox et relire les vérifications !]



Mars – Une montagne de billets découverte chez des politiciens ?

Signe de l’internationalisation des intox, en mars, la rédaction des Observateurs est alertée par une vidéo censée montrer une pile de billets découverte chez un sénateur corrompu en Haïti. Mais la vidéo est aussi utilisée sur d’autres réseaux pour accuser des politiciens camerounais, ou encore un sénateur russe.



En réalité, rien de tout ça : elle montre une sculpture ultra-réaliste confectionnée par un artiste espagnol, avec qui nous avions échangé sur cette intox autour de son œuvre.

Avril – Les intox autour de l’incendie de Notre-Dame

Le 15 avril 2019, la cathédrale de Notre-Dame à Paris a été touchée par un incendie accidentel dont les images ont été vues partout dans le monde. Mais de nombreux internautes ont rapidement remis en cause l’aspect accidentel de cet incendie, prétextant parfois une présence suspecte sur le toit. Des faux comptes de médias ont aussi évoqué un "acte terroriste ". D’autres ont utilisé des images de statues sorties de leur contexte pour "diaboliser" l’édifice.



Au total, l’événement a donné lieu à lui seul à 10 vérifications sur notre site internet.



Mai – La “découverte macabre” dans une prison d’Omar el-Béchir

Début mai, une photo commence à circuler sur les réseaux sociaux : elle montrerait un prisonnier politique d’Omar el-Béchir, président soudanais contraint de démissionner le 11 avril après des manifestations de plusieurs mois. L’homme sur la photo aurait été libéré suite à cette démission, et serait dans un état cadavérique. Mais la photo montre en réalité un Kényan victime de malnutrition.



La rédaction des Observateurs de France 24 avait pu en savoir plus sur son identité et son état de santé.

Juillet – Les rumeurs autour du virus Ebola en République démocratique du Congo

Dans le Nord-Kivu, à l’est de la République démocratique du Congo, le virus Ebola a fait près de 1 500 morts depuis août 2018. Depuis fin 2018, notre rédaction est régulièrement interpellée par des internautes sur les rumeurs et les violences qu’elles occasionnent à l’encontre des équipes médicales chargées de lutter contre l’épidémie dans la région.



Ces rumeurs sont souvent basées sur des fausses informations et ont des conséquences réelles sur le terrain. Dans un article, nous répondu aux principales questions de nos lecteurs autour de ces rumeurs et intox redondantes.

Dans une enquête spéciale, nous étions revenus avec nos Observateurs sur ces rumeurs et leurs conséquences :

Août - Les intox autour de la mort de DJ Arafat

Le DJ ivoirien Ange Didier Houon, mieux connu sous le nom de DJ Arafat, est décédé le 12 aout d’un accident de moto. Quelques heures après son accident, une photo présentée comme étant son cadavre, mais aussi des images supposées de ses dernières acrobaties à moto, ont circulé. Aucune de ces images n’était authentique.

Octobre – Des robots armés intelligents ?

Quand la parodie se confond avec le réel, des vidéos peuvent parfois être prises pour vraies : c’est ce qu’il s’est passé avec cette vidéo réalisée par Corridor Digital, une agence américaine fabriquant des vidéos virales pleines d’effets spéciaux. La vidéo montre un robot tellement intelligent qu’il peut s’adapter à un entraînement militaire très poussé.



Les internautes ont été trompés par le logo de "Bosstown Dynamics", imitation de "Boston Dynamics", une véritable entreprise spécialisée dans la robotique. La vidéo était bien une parodie sur les dangers des avancées de la robotique… pourtant prise au sérieux par beaucoup de ceux qui l’ont vue.

Novembre – Gâteaux turcs empoisonnés… N’avalez pas cette intox !

Une pastille dans un gâteau d’une marque turque, c’est l’étrange vidéo qui a été repérée par notre rédaction début novembre. La vidéo a suscité toute sorte de fantasmes d’intoxication à l’échelle planétaire et a circulé en Italie, aux Etats-Unis, en Israël ou au Mexique.



L’intox est en réalité géopolitique : elle est liée à une campagne de boycott en réaction à l’offensive turque contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie. Et une analyse de la vidéo permet de douter de la réelle présence de la pastille avant l’ouverture du gâteau.

Novembre – À Nantes, le "miracle" de la voiture transpercée par un arbre

Mi-novembre, plusieurs internautes demandent à notre rédaction de vérifier une vidéo montrant une scène incroyable : une voiture transpercée par un arbre dans une rue de Nantes, en France. Certains évoquent même un "miracle ".



L’explication est beaucoup plus simple : il s’agit d’une œuvre d’art exposée par une troupe de théâtre pour valoriser la culture dans les banlieues de la ville.



Décembre – Greta Thunberg a-t-elle été filmée arme à la main ?

Greta Thunberg est un des visages incontournables de l’année 2019, élue personnalité de l’année par le magazine américain Time. En décembre, une vidéo tente de semer le doute : la jeune fille de 16 ans aurait été filmée en train de tirer avec un fusil, une image qui concorde peu avec son statut de militante écologiste.



En réalité, à l’image, il ne s’agit pas de Greta Thunberg, mais d’une de ses compatriotes suédoises qui lui ressemble à s’y méprendre.

Décembre – Florilège d’intox visant la présence française au Sahel

La fin d’année a été marquée par plusieurs intox visant à la fois l’armée française, et de façon plus générale, la présence française au Sahel. Des publications complotistes autour de la collision de deux hélicoptères de l’armée française ou encore des photos accusant les autorités françaises de livrer des motos ou des armes aux groupes armés dans le nord du Mali ont circulé.



Toutes ces images ont pourtant été sorties de leur contexte.



