La presse espagnole le qualifie de "héros" : le 6 décembre, Gorgui Lamine Sow, un Sénégalais sans papiers a sauvé un homme handicapé coincé dans un appartement en flammes, dans la petite ville côtière de Denia près d’Alicante. Après le sauvetage, le “héros” a tout simplement disparu, avant que les habitants ne l’identifient quelques jours plus tard. Il raconte son aventure.



Le 6 décembre en début d’après-midi, un feu éclate dans un petit immeuble de Denia, une petite ville portuaire dans l'est de l'Espagne. Alors qu’un homme, en incapacité de se déplacer, est prisonnier de son propre appartement d’où est parti l’incendie, un jeune homme, vêtu en bleu turquoise, grimpe jusqu’au balcon, pénètre dans l’appartement et en ressort avec l’habitant sur une épaule, sain et sauf. Une voisine prend plusieurs photos de l’intervention.



Identifié comme Gorgui Lamine Sow, le jeune homme est un Sénégalais de 20 ans. Il refuse de se considérer comme un héros. Contacté par notre rédaction, il revient sur son geste :