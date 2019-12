Au mois d’octobre dernier, une vidéo montrant une supposée prise d’otage dans un avion au Mexique a fait réagir plusieurs internautes… Et le même mois, une vidéo circulant à la fois en Iran et en Inde prétendait montrer l’état désastreux d’un avion après un vol entre le Pakistan et le Royaume-Uni.Ces deux exemples démontrent comment des vidéos filmées dans les avions peuvent être utilisées pour désinformer. Et voici comment repérer ces intox, et éviter de les diffuser :C’était le dernier épisode d'Info ou Intox pour 2019, rendez-vous le 6 janvier pour le prochain épisode. Pour revoir tous les épisodes de l’année, vous pouvez cliquer sur l'image ci-dessous :