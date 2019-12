Sur ce document du bureau des affaires religieuses d'Ordos daté de novembre, il est notamment indiqué que les enfants n'ont plus le droit d'entrer dans les mosquées et que la Dawa n'est plus autorisée. Photo envoyée par notre Observateur, Cui Haoxin.

A lot of Arabian #Halal labels are still wiped off all around #China.

This time, it's in Gaobeidian county, Baoding city Hebei province(河北省保定市高碑店).#反清真运动 pic.twitter.com/cYneVL9c3p 真回安然 ☪️ Cui Haoxin (@ismaelan) May 31, 2019

Hui Muslim communities are ordered to wipe off their Arabic culture sign by the official



Note: The photographer gave a close-up shot of the officer!#反清真运动 #Chinazi pic.twitter.com/gp0cFZ2ezU 真回安然 ☪️ Cui Haoxin (@ismaelan) December 10, 2019

Cette semaine, un internaute chinois a publié sur Weibo (un réseau social chinois équivalent à Twitter) des documents datant de novembre dernier. Ils émanent du bureau des affaires religieuses d’Ordos, en Mongolie intérieure. Ce bureau est sous la tutelle de l’association islamique de Chine, un organe gouvernemental. Dans ces documents, les autorités ordonnent de retirer tout "caractère arabe ou signe lié à l’Islam" des restaurants. Elles exigent également de ne plus laisser entrer les enfants dans les mosquées, de bannir les livres religieux et d’interdire la "Dawa" (les prêches).Ce ciblage des musulmans vise en particulier les Hui, qui vivent dans les régions du Ningxia et du Gansu (nord-centre). Les membres de cette communauté musulmane parlent chinois et n’ont pas une langue propre, contrairement aux Ouïghours. Les Hui sont aussi moins surveillés que les Ouïghours, dont un million ont été placés en camp de "rééducation". Mais depuis 2015, ils subissent de plus en plus la politique de "sinisation des religions” mise en place par le gouvernement chinois.Depuis quelques mois, cette politique s’est intensifiée. Les autorités locales avaient commencé dès cet été à retirer les caractères en arabe et les signes "Halal" des restaurants. Sur Twitter et des messageries privées, des membres de la communauté hui partagent vidéos et photos de ces actions.Dans la vidéo ci-dessous tournée cet été dans la ville de Xining (province du Qinghai), deux musulmans hui enlèvent le sigle "Halal", écrit en caractères arabes, de la façade d’un restaurant de nouilles, sous la surveillance d’un troisième homme en uniforme.Dans cette autre vidéo prise à l’été 2019, on voit la police municipale enlever la mention "Halal", cette fois écrit en caractère chinois, de la façade d’un restaurant de spécialités de la région. Cette fois-ci, la vidéo a été tournée dans la ville de Lanzhou (province du Gansu).