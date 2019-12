Des policiers ont forcé deux jeunes à monter dans des voitures banalisées - c’est-à-dire ne présentant aucun signe indiquant qu'il s’agissait de véhicules officiels - en marge de manifestations à Bogota, le 10 décembre. C’est ce que démontrent plusieurs vidéos, qui font polémique en Colombie, où les méthodes policières sont déjà très critiquées depuis trois semaines.

Un mouvement de contestation sans précédent a vu le jour en Colombie le 21 novembre, pour dénoncer la politique du gouvernement. Depuis cette date, des rassemblements ont lieu tous les jours dans le pays, régulièrement réprimés par les forces de l’ordre, comme le dénoncent les organisations de défense des droits de l’homme.

Dans la soirée du 10 décembre, la police colombienne s’est retrouvée sous le feu des critiques, une fois de plus, après la diffusion de trois vidéos tournées à Bogota, près de l’Université nationale, où des affrontements avaient éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants.

"À l'aide ! La police m’a enlevée !"

Les deux premières vidéos ont été tournées par un couple en voiture qui passait dans le secteur, sans participer à la manifestation. Dans celle ci-dessous, on voit des agents de l’escadron mobile anti-émeutes (ESMAD), une unité spéciale de la police, qui poussent une jeune femme à l’intérieur d’une voiture banalisée, démarrant ensuite (géolocalisation ici). Le couple commence alors à la suivre. "On ne sait pas où ils l’emmènent", murmure la femme. Le couple arrive ensuite à hauteur de la voiture, et on aperçoit la jeune femme qui hurle par la fenêtre : "À l'aide ! La police m’a enlevée !" L’homme lui répond : "Ne t’inquiètes pas, je reste derrière toi !"





Video de cómo policias del Esmad suben a la fuerza a una mujer a un carro particular Chevrolet HCI 264

¿Intento de secuestro?

Compartir al máximo pic.twitter.com/6vYOBlIAQE 𝕸𝖆𝖎𝖐𝖞 𝕭𝖆𝖞𝖔𝖓𝖆 (@maikybayona) December 11, 2019





Dans la deuxième vidéo, on voit la jeune femme agiter la main à l’arrière de la voiture, qui s’arrête ensuite au milieu de la route (géolocalisation ici) . Elle sort alors du véhicule et rejoint le couple. En pleurs, elle leur dit : "ll faut que j'y retourne, car [...] j’étais avec mon copain, et ils l'ont arrêté !" Les 57 premières secondes de cette vidéo correspondent aux 57 dernières secondes de première vidéo.





Acá es liberada Gracias a las personas que los siguieron pic.twitter.com/uaELWpB0A5 𝕸𝖆𝖎𝖐𝖞 𝕭𝖆𝖞𝖔𝖓𝖆 (@maikybayona) December 11, 2019

Un jeune homme aussi contraint d’entrer dans une voiture banalisée

Une troisième vidéo a été publiée en ligne (géolocalisation ici), dont nous avons récupéré une version plus longue et de meilleure qualité. Là encore, on voit clairement des policiers pousser un jeune homme à l'intérieur d’une voiture banalisée. "Les agents de l’ESMAD viennent de faire monter un jeune dans une voiture. Je n’arrive pas à voir la plaque", commente l’auteur de la vidéo. Puis la voiture démarre.