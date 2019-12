Je suis personnellement malade depuis trois jours après ces envolées de poussières d’alumine à Fria et toute ma famille se trouve dans les mêmes conditions de méforme physique.



Conséquence : toutes les interventions chirurgicales sont ajournées depuis trois jours car la maladie du chirurgien est incompatible avec son intervention.



La toux et les maux d’yeux sont les principaux signes des malaises liés aux envolées de poussières et qui font l’objet de plaintes actuellement des patients qui arrivent à l’hôpital préfectoral. Le registre de consultations médicales en fait foi.

La fuite de poussières d’alumine s’est produite à cause de la vétusté de certains équipements. Nos techniciens spécialistes ont apporté les ajustements nécessaires pour réduire considérablement le volume de fuites. Le remplacement de certains équipements vieillissants et le réglage du processus technologique permettront de corriger la situation.

Le rapport relève aussi les plaintes des populations liées à leur état de santé. Mamadouba Camara, chirurgien et directeur par intérim de l’hôpital préfectoral de Fria, affirme par exemple être malade en raison de la pollution de l’air.Contacté, Yuri Grigoryev, responsable Afrique des relations publiques de Rusal, a affirmé que le groupe industriel est aussi inquiet "de la situation actuelle" et prend "toutes les dispositions nécessaires pour la normalisation".Selon Planetoscope, 66 millions de tonnes d’aluminium ont été produites en 2018. La Guinée détient les plus importantes réserves de bauxite au monde, estimées à plus de 7 milliards de tonnes, selon le site allemand Statista.