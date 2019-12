Hakim Abdelfettah, enfant de la ville, est cinéaste. Il a pris part aux manifestations dès le mois de février et a accompagné le cortège qui a fermé les bureaux de vote le 12 décembre :

Pour le reste des bureaux, comme le lycée Avicenne ou l’école Ben Toumert, qui sont des écoles ou des lycées, nous avons entamé une tournée ce matin dès 6 heures pour les fermer un à un. Les urnes et les PV de vote ont été systématiquement détruits, pour éviter tout risque de fraude ou de bourrage d’urnes. Il est hors de question qu’on annonce des résultats de vote à Béjaïa, d’autant plus si c’est pour qu’ils soient fallacieux.

L’autre victoire symbolique – mais très importante – que nous avons obtenu, c’est le retrait des forces de police qui étaient mobilisées devant les centres de vote et qui sont parties. Les policiers avaient essayé de nous provoquer ou de nous intimider, en menaçant d’utiliser les bombes lacrymogènes. Mais devant une telle foule, ils se sont finalement rétractés.

C’est une victoire dont on est d’autant plus fiers que notre mobilisation était pacifique. Et les drapeaux amazighs [berbères, NDLR] étaient présents aux côtés des drapeaux algériens, pour signifier également qu’on n’était pas dupes des tentatives de division du pouvoir [plusieurs manifestants qui avaient brandi le drapeau berbère dans les manifestations ont été traduits en justice pour "atteinte à l’unité nationale", NDLR].