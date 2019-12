J'ai pris la photo à l'heure du déjeuner en sortant de la cantine de l'école, où j'avais apporté quelque chose à mes enfants. Je passais près des jeux et j'ai trouvé saisissant de voir l'aire de jeux complètement vide et le ciel plein de fumée, avec les enfants coincés à l'intérieur, ne pouvant pas jouer.





My children's primary school at lunchtime today. Another inside lunch due to smoke. Our country is burning and @ScottMorrisonMP is worried about religious discrimination. #auspol #sydneysmoke pic.twitter.com/Qdo7ZpzPlV VA Davidson (@vadavidson03) December 10, 2019

La cour de récréation de l'école Lane Cove Public School, dans le quartier Lower North Shore de Sydney.

Quand nous nous sommes réveillés ce mardi matin, la couleur du soleil était étrange, il était rouge. On se serait crus dans Bladerunner [un film de science-fiction, NDLR]. J'ai grandi à Sydney et nous avons toujours eu des feux de forêt, mais jamais de cette gravité. On se réveille et on le sent tout de suite, l'odeur de ces feux est une odeur très australienne. Mais avoir cette odeur en permanence, à cette intensité, c'est très inhabituel. Voir la ville complètement recouverte de fumée comme aujourd'hui… c'était comme si le monde entier brûlait.

La vie suit son cours à peu près normal. Habituellement j'emmène mes enfants à l'école à pied, mais aujourd'hui on a pris la voiture. Mon mari est allé au travail. Les gens essaient de rester le plus possible dans des endroits climatisés, d'éviter que les enfants fassent du sport. Certains services ont également fermé et certaines personnes portent des masques. Ça semblerait presque extrême... mais je n'ai jamais vu ça à Sydney auparavant.





Coughing in bed; choke on the smoky air. A Manly ferry emerges from the gloom. And a man wears a gas mask on the ferry. And this is a horrible new normal. #sydneysmoke pic.twitter.com/V9qSKjPVUZ ANDREW THOMAS (@andthomsydney) December 9, 2019

"J'ai peur pour l'avenir de mes enfants"

Je perçois un sentiment général de consternation et de désespoir autour de ce phénomène. Et aussi un ras-le-bol disant : "Quand est-ce que ça va s'arrêter ?". On a eu une longue sécheresse et il nous faut de la pluie pour nous en débarrasser, mais la météo n'annonce aucune averse.



Il n'y a pas de répit, ça dure toute la journée et c'est très fatigant puisque ça nous empêche de bien dormir. Tout cela alors que nous ne vivons pas près des feux de forêt ! Pour ceux qui sont plus proches, ça doit être horrible.







Such is the bushfire smoke, you can't see Sydney harbour from the Sydney Harbour Bridge pic.twitter.com/4Qx5oIwCbY Max Chalmers (@maxchalm) December 10, 2019







Nous avons un gouvernement qui ne croit pas au changement climatique et les gens s'insurgent contre son silence sur ce phénomène. Près de 700 maisons ont disparu [dans les feux de forêt], il y a eu des morts et trop peu de réponses du gouvernement. C'est vraiment désespérant. J'ai peur pour l'avenir de mes enfants.