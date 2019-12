L'armée française qui livre des motos aux groupes terroristes du nord du Mali ? Des photos montrant la collision de deux hélicoptères de l'opération Barkhane ? Dans les pays du Sahel, les rumeurs vont bon train et visent particulièrement... l’armée française. L’opération Barkhane déploie 4500 hommes pour lutter contre les groupes terroristes, notamment au Mali et au Niger et est régulièrement la cible de fausses informations sur les réseaux sociaux. Ces rumeurs sont parfois massivement relayées, fausses images à l’appui.



Corentin Bainier, journaliste à la rédaction des Observateurs, a décrypté sur le plateau de France 24 plusieurs de ces intox et les raisons de leur prolifération.