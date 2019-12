D’après les chiffres officiels, il y a environ 100 000 talibés au Sénégal. Mais moi je pense que ces chiffres sont en-deçà de la réalité. Les maîtres d’école accueillent les enfants, les hébergent dans des conditions extrêmement difficiles, des conditions de promiscuité. Parfois dans des bâtimentds abandonnés. Ces enfants sont abandonnés par leurs parents. Ils doivent mendier pour se nourrir, et depuis quelques années doivent mendier pour entretenir le maître coranique et sa famille.



Mais c’est pour la première fois qu’on voit des enfants enchaînés. Cela semble être nouveau sinon peu répandu dans les écoles coraniques. Les Sénégalais ont condamné dans leur majorité ce fait qui renvoie à la pratique de la traite négrière.



Amnesty International a plusieurs fois sensibilisé sur le châtiment corporel et la mendicité qui est largement pratiqué dans ces écoles coraniques. Cela a porté ses fruits comme en Casamance où il n’y a presque plus de mendicité. Mais dans certaines régions, les gens continuent de faire de la résistance. Nous demandons à l’Etat et à la justice d’être fermes sur cette question. Nous attendons un verdict qui doit être un signal très fort envoyé à tous ces marabouts qui ont recours à cette pratique.

Cette nouvelle polémique sur le traitement subi par les enfants au sein des écoles coraniques a divisé la société sénégalaise entre partisans du maître coranique et défenseurs du droit des enfants. Moustapha Lô, président de la Fédération des écoles coraniques, qui compte plus de 22 000 daaras (école coranique) est monté au créneau pour défendre le maitre coranique accusé de maltraitance. “Il dispense un enseignement de qualité et dans des conditions décentes”, a-t-il déclaré à l’AFP.Mais pour Seydi Gassama, représentant de l’ONG Amnesty International au Sénégal, l’Etat doit sévir et envoyer un signal fort aux auteurs de ces pratiques indécentes à l’égard des enfants :