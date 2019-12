Du 22 au 30 novembre, une dizaine d’artistes venus du Burkina Faso, d'Allemagne, de Suède, de France, de Belgique et de Madagascar ont participé au festival "Salon Musique" organisé à Ouagadougou, la capitale. Face à la raréfaction des espaces culturels et à la peur de sortir le soir, l’initiative permet aux habitants de recevoir un spectacle "à domicile".Car le Burkina Faso fait face à une situation sécuritaire difficile et à une importante menace terroriste. Au total, les attaques attribuées aux groupes jihadistes , certains affiliés à Al-Qaïda, d'autres au groupe État islamique, ont fait près de 700 morts depuis début 2015, selon un comptage de l'AFP en novembre , et environ 500 000 déplacés internes et réfugiés, selon l'ONU.Fin novembre, les États-Unis ont annoncé le rapatriement des enfants américains mineurs se trouvant au Burkina Faso. Une semaine plus tôt, le ministère français des Affaires étrangères avait classé tout le pays en zone rouge et orange pour les touristes occidentaux, c’est-à-dire "déconseillé sauf raison impérative" ou "formellement déconseillé".