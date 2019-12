Les dégats dans le quartier Boribana dans la commune de Attécoubé, après le passage des bulldozers.

Photo prise par notre observateur Lookman.

Quelques habitants cherchent encore dans les décombres des affaires qui peuvent encore être sauvées quatre jours après le passage des bulldozers. Vendredi 29 novembre, tout un pan du quartier Boribana, l’un des plus grands bidonvilles d’Abidjan, dans la commune de Attécoubé, et qui compte près de 60 000 habitants, a été démoli.Le gouvernement ivoirien a décidé d’ériger sur cette zone, située au bord de la lagune Ebrié, un quatrième pont pour désengorger le nord de la capitale ivoirienne. L’infrastructure longue de 1,4 km doit relier le Plateau, quartier administratif et des affaires à Yopougon, la plus grande commune de la capitale ivoirienne (5 millions d’habitants), desservie uniquement par l’autoroute du Nord et très souvent engorgée.