Âgé de 18 ans, Dylan Cruz avait été touché à la tête le 23 novembre, alors qu’il courait, comme le montrent plusieurs vidéos tournées dans le centre de Bogota. Dans celle ci-dessous, on entend ainsi un tir (0’02), puis on le voit s’écrouler au sol, sur un passage-piéton.Dans ces deux autres vidéos, on voit des agents de l’escadron mobile anti-émeutes (ESMAD), une unité spéciale de la police, avancer dans la rue. Puis l’un deux tire. On aperçoit alors le jeune, étendu sur le passage-piéton, un peu plus loin, et on entend : "Ils l’ont touché ! Ils l’ont blessé ! Tranquilles ! Pas de violence !" Des personnes habillées en rouge viennent ensuite lui prodiguer les premiers secours.