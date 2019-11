Les habitants de Nantes ont découvert avec stupéfaction lundi 18 novembre une voiture dans laquelle avait poussé un arbre, perforant l’habitacle de part en part.

Un accident incongru et surprenant que plusieurs internautes ont filmé pour poster leurs vidéos sur les réseaux sociaux avec des légendes interrogatives. La vidéo ci-dessous a par exemple été vue près de 2 millions de fois en 24 heures.

Sous ces images, dans les commentaires, de nombreux internautes ont ironisé sur l’absurdité de la scène, qui serait tantôt un "bug dans la matrice" ou une "scène digne du conte de Jack et le haricot magique" Sur Facebook, une autre vidéo a également été vue plus de 2 millions de fois via cette publication

L’explication rationnelle d’une scène surprenante se trouve souvent sur internet : en tapant les mots clés "arbre au milieu d’une voiture" sur un moteur de recherche, on retrouve plusieurs articles datant du 18 novembre expliquant que la scène a été filmée à Nantes.









Ces articles précisent, comme dans celui-ci d’Ouest-France, que cette voiture empalée dans un arbre "s’intègre dans le projet artistique pluriannuel du Grand Bellevue, lancé et soutenu par la métropole de Nantes, les villes de Nantes et de Saint-Herblain".

Il s’agit effectivement d’une œuvre artistique exposée en pleine rue par la compagnie de théâtre nantaise Royal de Luxe. Le même article précise : "l’objectif est de réinstaller une présence artistique inspirée du théâtre populaire pour accompagner les habitants en apportant un souffle de poésie".

La ville de Nantes a en effet participé à l’opération et a relayé les mêmes photos surprenantes sur Twitter, et en précisant dans un second message qu’il s’agissait d’une exposition.

Il s'agit bien d'une nouvelle surprise de la compagnie #Royaldeluxe qui s'est installée en résidence pour 4 ans dans le quartier Bellevue dans le cadre du "Grand Bellevue" 😉 Suivez les aventures de M. Bourgogne et de Mémé Rodéo ... 👉 https://t.co/bh2KfhsxAG Ville de Nantes (@nantesfr) November 18, 2019

Une compagnie de théâtre adepte des œuvres de rue

La compagnie de théâtre "Royal De Luxe" expose régulièrement des œuvres étranges dans les rues de Nantes.



En janvier dernier, elle avait attiré l’attention des habitants avec un réverbère noué ou encore avec des tentes fixées sur les murs du quartier Bellevue.







Lampadaires noués ou tentes accrochées au mur, toutes sont des oeuvres d'art exposées par la compagnie de théâtre "Royal de Luxe".





AJOUT : 20/11 à 11h

Selon plusieurs médias et des images postées sur les réseaux sociaux, la voiture exposée dans le quartier Bellevue a Nantes a été incendiée dans la nuit du 19 au 20 novembre.