Ce "mont" ou cette position, c’est un immeuble de six étages, situé entre la place Tahrir, où se rassemblent les manifestants, et le pont Al-Joumhouriya, qui mène à la zone verte, où se trouvent les institutions officielles irakiennes et l’ambassade des États-Unis. Autant dire que l’endroit est stratégique, et son emplacement et sa hauteur, permettent ainsi de filmer tout ce qui se passe sur la place, y compris la répression. À tel point que le hashtag "le restaurant turc" est devenu un symbole pour tweeter à propos du soulèvement en Irak, même dans les autres villes du pays.



Heba continue :

L’immeuble est surnommé ainsi car il abritait un restaurant turc un il y a quelques années, au dernier étage. Le bâtiment était complètement abandonné avant que les manifestants ne choisissent d’y élire domicile au tout début du soulèvement [début octobre 2019, ndlr]. C’était à la fois pour y trouver refuge mais également pour empêcher que les snipers s’y installent.



Il faut imaginer que l’immeuble était complètement à l’abandon avant cela. Les bénévoles ont fait un travail extraordinaire : ils ont nettoyé le parking et repeint ses colonnes aux couleurs du drapeau irakien, et des ingénieurs syndicalistes ont même réussi à ramener l’électricité et remettre en marche l’ascenseur !





Photo du parking de l'immeuble "le restaurant turc", avant et après sa restauration par les manifestants.





إكمال مصعد المطعم التركي

صيانة وتجهيز مصعد للبناية المطعم التركي من قبل المهندسين بتوجيه من نقابة العمال.

2019/11/12#العراق #كمامة_وطن pic.twitter.com/3dWA3LP0rA ♏️ RuQaia🇮🇶 (@RuQaia717) November 12, 2019

Photos montrant les ingénieurs bénévoles après la remise en marche de l'ascenseur de l'immeuble.