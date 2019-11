“Suite à des pluies diluviennes d’il y a deux semaines, le sol s’est ouvert dans la nuit du 4 au 5 novembre. Sur la chaussée, il y a de grands creux. Cela fait penser à un glissement de terrain. En juillet, l’érosion avait déjà emporté une partie du trottoir et des fissures sont apparues ensuite sur une partie de la chaussée. Les populations sont très inquiètes. Surtout les parents d’élèves qui ont interdit aux enfants de s’aventurer sur cette voie.”

L'érosion a emporté une partie du trottoir de la voie. Photo prise par Flore Kamga Kengne

À leur réveil le matin du 5 novembre, des habitants de Bafoussam ont constaté, stupéfaits, de grosses failles sur plusieurs centaines de mètres sur le bitume d’une route de contournement très fréquentée par les automobilistes pour éviter les embouteillages du centre-ville. Depuis lors il n’est plus possible pour les populations de Bafoussam d’emprunter ce tronçon de voie bitumée entre les carrefours Evêché et Cami-Toyota qui permet de rejoindre la Nationale 6 dans le premier arrondissement de la commune.Dans la vidéo ci-dessous qui circule sur les réseaux sociaux, on entend des témoins estomaqués dire : “Il y a tremblement de terre à Bafoussam. C’est grave. On veut le progrès. Où va le Cameroun ? Regardez comment la route s’est cassée !”.Flore Kamga Kengne, journaliste pour le site d’information Camer Press Agency , s’était rendue sur place juste après l’incident. Elle nous donne des détails :Fin octobre à Gouache, un autre quartier de Bafoussam, l’éboulement d’un pan d’une colline avait provoqué la mort de 43 personnes. Suite à ce drame, les ministres du développement et de la Recherche scientifique étaient venus constater l’état de la chaussée fissurée juste après avoir visité les sinistrés. “Elles ont donné des instructions pour connaître les causes scientifiques et régler le problème. Mais rien a été fait”.