ATTENTION CERTAINES IMAGES CI-DESSOUS PEUVENT CHOQUER

Captures d’écran de la première vidéo, qui montre l’homme aspergé d’un liquide inflammable non-identifié. L’homme qui l’a aspergé de ce liquide enclenche ensuite un briquet au niveau de sa poitrine. Il prend alors feu et s’éloigne tout en se débattant.

Le point rouge indique l’endroit où la première vidéo a été filmée, aux coordonnées suivantes : 22.425908, 114.231213.

Captures d’écran de la deuxième vidéo, où l’on voit le groupe de manifestants qui fait face à l’homme au tshirt vert.



Un homme de 57 ans, brûlé au second degré sur 28 % de son corps

À gauche, l’homme à la casquette bleue panse les blessures de Leung Chi-cheung avec un mouchoir, visible à droite.

This is the prelude. The old man attacking protestors. pic.twitter.com/mHM04Wo3Fg Rex (@rexshum) November 11, 2019

"Voici le prélude. Le vieil homme en train d’attaquer les manifestants”, peut-on lire sur ce tweet. On peut reconnaître l’intérieur de la station Ma On Shan et les vêtements de Leung Chi-cheung.

Photos publiées sur le site HK01

Violences et vandalisme

So tonight @ezracheungtoto and I went out to Tin Shui Wai, expecting a round two after confrontations there earlier in the day. Instead we got a pack of maybe 100 young protesters who wandered the neighborhood vandalizing all things MTR for 3 hours. pic.twitter.com/ZtIeCjljPe Paul Mozur 孟建国 (@paulmozur) November 11, 2019

Dans cette série de tweets, le journaliste du New York Times rapporte des actes de vandalisme qui visent précisément les infrastructures du Mass Transit Railway (MTR).

A protester just came down the street w a chainsaw revving, walking toward where police are stationed— a group of protesters stopped him, convinced him to put it down, turn it off and encircled him in a huge hug pic.twitter.com/FNdUQ454yj Rosalind Adams (@RosalindZAdams) November 12, 2019

"Un manifestant vient de descendre la rue avec une scie circulaire en marche, il se dirigeait vers l’endroit où se trouvait la police. Un groupe de manifestants l’a arrêté, l’a convaincu de la poser au sol, l’ont éteinte et l’ont encerclé en lui faisant une grande accolade”, décrit la journaliste Rosalind Adams sur Twitter.

Lundi après-midi, un homme de 57 ans portant un t-shirt vert a été transformé en torche humaine par un individu non-identifié, présent au sein d’un groupe de manifestants qui s’en prenait alors verbalement à cet homme.La rédaction des Observateurs de France 24 a décidé de ne publier que des captures d’écran des deux vidéos montrant la scène, compte tenu du degré de violence dont elles témoignent.Selon le site d’information local HK01 , la scène s’est déroulée sur une passerelle du quartier Ma On Shan, reliant le complexe résidentiel des tours Bayshore et le jardin de la bibliothèque municipale de Ma On Shan.Notre rédaction a pu confirmer cette information en retrouvant cette passerelle, clairement reconnaissable à son architecture, et les immeubles visibles en arrière plan sur le site Google Maps. Par ailleurs, une deuxième vidéo montre la même scène filmée sous un autre angle. On aperçoit cette fois des manifestants qui prenaient part à l’altercation et filmaient. On aperçoit aussi la silhouette de l'individu ayant enflammé l’homme au t-shirt vert, mais ce dernier n’est pas identifiable.Dans la soirée, la victime a été identifiée par la police comme Leung Chi-cheung, un père de deux filles âgé de 57 ans. Selon le South China Morning Post , cet employé du secteur de la construction était présent dans la station Ma On Shan le midi à l’heure de pointe quand il a vu un groupe de manifestants dégrader les infrastructures. Il a alors commencé à poursuivre ces manifestants dans la station jusqu’à la passerelle.Lors de cette poursuite, l’homme aurait été blessé à la tête. Au début de la première vidéo, on le voit soigner une blessure au visage.C’est là que l’altercation a commencé. Leung Chi-cheung aurait ainsi lancé aux manifestants : "Vous n’êtes pas chinois” et ces derniers lui auraient répondu : "Nous sommes Hongkongais”.Suite à la publication de ces images, de nombreux militants pro-démocratie ont publié sur les réseaux sociaux une vidéo qui montrerait les prémisses de cette altercation.Plusieurs photos ont également circulé, montrant cet homme torse nu et conscient dans la station Ma On Shan, probablement quelques instants après avoir été mis à feu. Ces images ont semé le doute sur les réseaux sociaux, avec des internautes qui affirmaient qu’il s’agissait en fait d’ un cascadeur ayant participé à une mise en scène . Des rumeurs démenties par les autorités hospitalières hongkongaises. Selon la police , Leung Chi-cheung était conscient quand il a été emmené à l’hôpital du Prince de Galles à Sha Tin, où il a été admis dans un état critique en unité de soins intensifs. Selon les pompiers, 28 % de son corps était brûlé au deuxième degré, notamment au niveau des bras et de la poitrine.Une enquête pour tentative de meurtre a été lancée et des officiers de police du Bureau du crime commercial sont chargés de retrouver les manifestants. Selon le South China Morning Post, aucun suspect n’avait été arrêté lundi soir.Ces derniers jours, plusieurs vidéos montrant des violences commises par les manifestants hongkongais ont circulé sur les réseaux sociaux, comme par exemple celles d’actes de vandalisme dans les stations de métro. Certains manifestant accusent le Mass Transit Railway (MTR), le gestionnaire du métro hongkongais, de complicité avec le gouvernement et la police.Un autre vidéo publiée ce mardi 12 novembre montre un manifestant se diriger vers un groupe de policier une scie circulaire à la main. Quelques instants plus tard il est stoppé par d’autres manifestants qui lui font éteindre l’engin et le posent par terre.