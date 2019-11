Mourad (pseudonyme), habitant de Tazarine, se rendait au marché ce jour-là.

Le professeur a été interpellé par un agent de la gendarmerie royale en plein milieu du marché, sur la place principale de la ville. Celui-ci lui demande les papiers du véhicule, le chauffeur obtempère. Un peu plus tard, le gendarme ne revient pas avec les papiers du véhicule et du chauffeur, mais n’a visiblement pas l’intention de le verbaliser non plus.

Après une période d’attente, la mobylette de Mohamed M’lalou stationnée en pleine rue commence à paralyser la circulation. Mohamed M’lalou demande ses papiers au gendarme, qui les lui refuse et lui annonce que sa moto n’est pas bonne pour la circulation, et qu’elle sera donc réquisitionnée.

Mohamed M’lalou décide alors de couper le moteur et laisse sa mobylette au milieu de la route. Le gendarme, avec un collègue, se dirige vers la moto pour la déplacer. Le professeur tente de défendre sa position, les deux hommes en viennent à un accrochage verbal, et le gendarme finit par frapper au visage le professeur. Le gendarme lui confisque ensuite téléphone et casque.

Dans cette vidéo, le gendarme et le professeur discutent au sujet du véhicule, avant que le premier ne frappe le second



Les habitants avaient déjà entouré, à ce stade, le professeur, sa mobylette et le gendarme. Voyant que le gendarme a agressé un civil, des voix se sont élevées contre les dépassements illégaux et irrespectueux de la gendarmerie royale dans la région, ce qui arrive assez fréquemment.



لبارح فمدينة تازارين، دركي سخن عليه راصو و صرفق واحد استاذ قدام الناس، الساكنة خيخات و حاصرات عنصر الدرك فالسيارة ديالو، حتا جاو وداوه صحابو للبنيقة باش اتقدم امام القضاء. pic.twitter.com/z11iN21281 RAHMAOUI MOHAMED (@MRahmaoui) October 24, 2019

"Hier à Tazarine, un gendarme a pris la grosse tête et a giflé un professeur (...) La population l'a encerclé dans sa voiture jusqu'à l'arrivée de ses collègues qui l'ont emmené.."



D’habitude, les gendarmes se positionnent à des endroits bien précis entre deux routes nationales pour pouvoir monitorer le plus possible de véhicules. Mais dernièrement, ils entrent dans chaque village ou presque de la région et harcèlent les habitants déjà pauvres, leur demandant régulièrement des sommes équivalentes à 10€ ou 20€ - pour récupérer leurs véhicules confisqués abusivement par exemple -, ce qui revient très cher à ces familles. Ce sont des pratiques totalement illégales, mais nous faisons avec depuis des années, puisqu’il n’y a pas d’alternatives ni de moyens de les dénoncer.

La victime, Mohamed M'lalou, témoigne des faits. D'autres habitants dénoncent les pratiques illégales et répressives des gendarmes dans la province de Zagora



La gifle violente a été la goutte qui a fait déborder le vase. Pour les habitants, c’était un geste extrêmement humiliant, contre un citoyen qui cherchait à faire valoir ses droits. À ce moment, le gendarme s’est réfugié dans sa voiture, trouvant - j’imagine - l’ambiance hostile. Les habitants l’ont à partir de là obligé à y rester, en bloquant le passage, exigeant que le gendarme soit enfermé dans sa voiture jusqu’à l’arrivée du Procureur et du commandant régional de la Gendarmerie.