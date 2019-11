Des photos d'autres pays



Comme l'avaient expliqué en mai dernier nos confrères d'





En faisant une recherche d'image inversée, on découvre ainsi que la première photo de la série été publiée dans





La deuxième photo, dont nous n'avons pas pu confirmer l'origine exacte, a été publiée à de nombreuses reprises sur différents sites et blogs depuis 2012. Certains affirment qu'il s'agit d'une mosquée en Syrie, en Irak ou dans la bande de Gaza.





Toujours avec la même méthode, on retrouve cette photo d'un autre dôme de mosquée turquoise sur





Sur cette autre photo, on peut lire l'inscription "Koaci.com", le nom d'un site d'information ivoirien. Mais cette mosquée au dôme vert est en fait située au Bahreïn et a été détruite au bulldozer en 2011, pendant le Printemps arabe. Dans





Une rumeur ancienne



Cette rumeur prêtant à l'Angola la volonté d'interdire l'islam a déjà quelques années et prend source dans de nombreux



En 2013 déjà, le site d'information américain International Business Time a mis en cause l'emballement médiatique autour de cette rumeur et affirmait que cette rumeur infondée était partie d'un article du journal béninois La Nouvelle tribune intitulé "L'Angola prend des mesures qualifiées d'anti-islam", depuis supprimé.



On peut néanmoins retrouver



Qu'en est-il aujourd'hui ?



En janvier 2019, Mohammed Saleh Jabu, représentant en Angola du Conseil de la religion et collaboration islamique, a affirmé à



Il reste que la religion musulmane n'a pas encore été officiellement reconnue par l'État dans le pays. La loi sur les religions en Angola prévoit en effet une procédure spécifique : il faut entre autres qu'elle soit pratiquée par plus de 100 000 personnes et présente dans les deux tiers du pays. Les autorités affirment en tout cas que la liberté de culte est totale dans le pays, même pour les fidèles de religion non officielles.



"Le gouvernement angolais a décidé d'interdire la religion musulmane qu'il considère comme d‘une secte barbare et incompatible avec la société angolaise [...] le gouvernement angolais a également promis de faire de la destruction de toutes les mosquées une de ses priorités", peut-on lire sur ce post publié sur Facebook le 1er novembre 2019, qui mentionne plusieurs édifices religieux soi-disant détruits : la "mosquée de Zango" à Viana et une "mosquée détruite à Luanda".