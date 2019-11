Dans la ville de Nador, où je suis, le responsable de l’agence de la CTM nous a confirmé que l’interdiction de vendre des billets aux migrants sans carte de séjour venait du bureau central de Casablanca.



Le fait de lier la vente d’un ticket à la situation d’un migrant, et d’une manière ou d’une autre à sa couleur de peau, est un acte raciste pour nous. En tant qu’association de défense des droits humains, nous ne pouvons pas l’accepter. Les migrants ont le droit de circuler librement au Maroc. Pourquoi devrait-on leur interdire cela ?

La CTM assure qu’aucun document de ce type n’a émané de sa direction générale

Omar Naji, vice-président de l’Association marocaine des droits humains, est aussi monté au créneau pour dénoncer cette mesure, qu’il juge discriminatoire.Face à la polémique, la CTM a publié une "mise au point" sur Facebook mercredi 30 octobre. Elle a affirmé que la note diffusée sur les réseaux sociaux n’était "pas un document de la CTM" : "Aucune annonce ou avis de ce type n’a émané de la direction générale de la compagnie. Nous tenons à rappeler que nos valeurs et notre éthique […] sont à l’encontre de toute sorte de discrimination."Mais pour Omar Naji, cette réaction de la société de transport reste floue : "La CTM ne nie pas avoir interdit la vente de tickets aux migrants et ne dit pas clairement que tous les migrants peuvent en acheter."La rédaction des Observateurs de France 24 a tenté de joindre la direction de la CTM, en vain. La Direction du transport de la région de Laâyoune n’a pas non plus voulu répondre à nos questions.Principale voie de migration vers l’Europe, le Maroc a stoppé près de 89 000 tentatives d’immigration irrégulières en 2018. L’Union européenne a aussi débloqué 140 millions d’euros pour aider le royaume à lutter contre l’immigration clandestine l’an dernier.