Sahra Afsharian danse dans les rues de Téhéran en 2017.

Le 8 octobre, le média officiel YJC a annoncé avoir lancé des poursuites judiciaires contre de nombreux danseurs et arrêté trois danseuses, en mentionnant seulement leurs initiales.Mais celles-ci correspondent aux noms de trois femmes célèbres : Sahra Afsharian, Sara Shariatmadari et Niloufar Motiei, spécialistes de la "shuffle dance", un style né en Australie autour du mouvement des musiques électroniques. Toutes avaient plusieurs dizaines de milliers d’abonnés sur Instagram et enseignaient cette danse à des élèves.Elles sont accusées de "création de contenu obscène" et sont actuellement détenues à 40 kilomètres au sud de Téhéran, dans la prison pour femmes de Qarchak, connue pour ses conditions de détention très difficiles.