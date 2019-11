Des familles délogées par la police mercredi 30 octobre. Photo envoyée par notre Observatrice.

Nous avons été placés en détention du matin au soir, jusqu’à 20 h. Cela montre bien la haine qui se développe dans ce pays envers les étrangers. Nous sommes la cible d’actes xénophobes, nous sommes discriminés dans le travail, et même dans les transports ! Beaucoup d’entre nous sommes des réfugiés : nous demandons au HCR de nous réinstaller dans un pays où nous sommes en sécurité. Nous avons déjà été reçus par le HCR, mais nous ne sommes parvenus à aucun accord.

Après cette intervention, une centaine de personnes ont été arrêtées, mais elles ont depuis été remises en liberté. Papy Sukami, président de la communauté congolaise en Afrique du Sud, en fait partie :La révérende Annie Kirke, chargée de la paix et de la justice au sein de l’église méthodique, a aussi été témoin de l’action de la police. "Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et dire que c’est la loi qui est appliquée. Nous avons vu des enfants se faire arracher des bras de leur mère, c’était hystérique. Après, nous avons dû trouver un moyen de réunir les mères et les enfants", a-t-elle expliqué dans la presse locale Contactée par la rédaction des Observateurs de France 24, la police du Cap a envoyé un communiqué indiquant que "100 manifestants" avaient en effet été arrêtés dans le cadre de cette opération. Selon elle, il s’agissait d’appliquer une ordonnance d’évacuation qui avait été rendue en justice le 18 octobre après une plainte du propriétaire du bâtiment.Également contacté par notre rédaction, le HCR a précisé que ces manifestations avaient eu lieu devant ses bureaux au Cap, réunissant jusqu’à 1 000 personnes ces dernières semaines, mais aussi à Pretoria, où près de 300 personnes sont venues.D’après le HCR, elles leur ont fait part de "leurs préoccupations concernant les délais de la procédure d’asile, les retards et les difficultés d’accès et de renouvellement de leurs papiers, ce qui a ensuite un impact sur l’accès aux services et leurs moyens de subsistance". En effet, dans ce pays qui abrite 268 000 réfugiés et demandeurs d'asile, environ "150 000 demandes d’asile" sont toujours en cours d’étude Toujours selon le HCR, la deuxième préoccupation de ces manifestants concerne leur "sécurité personnelle, en particulier à la lumière des récentes violences envers les étrangers en août-septembre", d’où le souhait de certains d’être réinstallés. Or, la réinstallation est "un processus très complexe", qui dépend des "places offertes dans les pays de réinstallation" et des "critères définis par ces pays de réinstallation", poursuit l’organisme, qui estime qu’il ne s’agit pas d’une "option réaliste pour la plupart des réfugiés en Afrique du Sud".Le HCR espère donc que ces personnes regagneront leur domicile, tout en s’engageant à aider celles qui souhaitent rentrer dans leurs pays d’origine.En septembre, une vague d'émeutes xénophobes avaient secoué plusieurs villes du pays, causant la mort d'au moins 12 personnes . Des centaines de commerces et biens appartenant à des étrangers, et surtout à des Nigérians, avaient été saccagés, notamment à Johannesburg. Ces violences sont alimentées par les inégalités et le fort taux de chômage (29 %)