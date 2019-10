Des images amateur, prises dans un centre de santé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, montrent comment un membre du personnel a été tué par un policier après une échauffourée, mercredi 30 octobre. Le centre hospitalier, construit sur une parcelle vendue à un promoteur immobilier, est depuis une source de conflit. Récit d’un médecin témoin de l’incident.

Deux vidéos de la scène ont été filmées par les médecins présents au centre de santé Vijana dans la commune de Lingwala à Kinshasa.

Dans la première, prise dans l’enceinte du centre de santé, on voit un policier emmener un membre du personnel dans une voiture avant de tirer à l'intérieur du véhicule. On entend plusieurs personnes dire "A bomi moto" en lingala, soit "Il a tué quelqu’un", en français.

Dans la seconde, des médecins s’affairent autour de la voiture pour en extraire le corps inerte de la personne victime du tir. Selon plusieurs médias congolais dont Actualite.cd, l’homme tué était l’administrateur gestionnaire du centre de santé et se nommait Belvis Nkuku Ilo. Il n'était pas médecin.





"Tout le monde nous dit que ce qui s’est passé est anormal… mais c’est arrivé"

Philippe (pseudonyme) fait partie des 80 médecins du centre de santé de Vijana. Il a souhaité garder l’anonymat.

Mercredi matin, nous étions en réunion aux alentours de 11 h, et nous venions de décider de convier les médias congolais pour faire connaître une affaire qui se déroule depuis plusieurs mois sur notre centre de santé : une parcelle du centre a été vendue dans des circonstances peu transparentes à un individu.



Ce dernier a sollicité des maçons pour entamer des travaux et détruire les espaces réservés aux malades et au personnel de santé, afin d’y construire de nouveaux bâtiments – dont nous ignorons la future utilité. Notre équipe s’oppose à ces travaux dans l’enceinte du centre de santé, où nous soignons des patients. Nous avons déjà démoli plusieurs fois des murs pour signaler notre mécontentement.

L'explication du drame qui a coûté la vie au médecin du centre de santé de Lingwala : un conflit parcellaire. Le ministre provincial de l'intérieur Dolly Makambo devra démissionner de son poste du fait que c'est son agent de protection qui a commis cet assassinat. pic.twitter.com/AkfDkkwyGn Nouveau CONGO RDC (@NouveauRDC) October 31, 2019

Nous écrivons régulièrement aux autorités, qui ne nous donnent pas de nouvelles, et demandons aux maçons de libérer la parcelle. Mais depuis quelques semaines, des policiers sont là pour les sécuriser. Ces derniers viennent avec des véhicules appartenant au gouvernement provincial de Kinshasa, à notre grand étonnement.

"Notre administrateur a reçu une balle dans la bouche"

Ce mercredi, il y a donc eu de nouvelles échauffourées entre les maçons, les médecins et les policiers, comme c’est souvent le cas. Mais cette fois, c’était plus tendu que d’habitude : un des policiers a alors empoigné notre administrateur gestionnaire [la victime, Belvis Nkuku Ilo, NDLR], et l’a emmené dans une jeep stationnée dans le centre hospitalier.

Nous nous sommes précipités pour fermer le portail du centre hospitalier, pensant qu’ils allaient s’enfuir avec notre administrateur général. Et là, nous avons entendu des tirs. C’était la débandade, tout le monde a fui. Quand nous sommes revenus au véhicule, nous avons constaté que notre administrateur général avait reçu une balle dans la bouche et était décédé.





Le médecin Yannick Welo, tué aujourd’hui par un policier du Ministre provincial Dolly Makambo à Kinshasa. Inacceptable et intolérable, paix à son âme 🌺😡 pic.twitter.com/x0ZSzs4QWN Congo243🇨🇩 (@PeupleGagne) October 30, 2019

"Les patients, dont des femmes enceintes, ont fui le centre de santé"

Ce qui s’est passé est très traumatisant pour moi. Trente minutes plus tôt, j’étais en réunion avec cette personne, et maintenant, il est mort. Je ne suis pas le seul sous le choc : tous les patients, y compris des femmes enceintes, ont fui l’établissement. Nous avons décidé que plus aucun médecin n’allait travailler jusqu’à nouvel ordre.

Beaucoup d’officiels, dont le commandant de la police de Kinshasa ou le bourgmestre de Lingwala, sont venus nous présenter leurs condoléances, expliquant que ce qui s’est passé était anormal. Et pourtant, c'est arrivé.