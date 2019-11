Lorsque les unités antiémeute ont commencé à lancer du gaz lacrymogène dans notre direction, la situation s’est rapidement aggravée. Les manifestants ont brûlé des pneus sur la route afin d’empêcher les forces spéciales d’avancer, et les tirs à balles réelles ont commencé, faisant des morts et des blessés. Ce déluge sanglant a duré quatre heures, jusqu’à minuit.



Nous nous sommes ensuite dispersés, apeurés par les balles qui sifflaient encore.

Dans cette vidéo, Dhargham Zenki montre un manifestant soulevé par d’autres et dit : "En direct de la place du sit-in, les forces de l’ordre tirent à balles réelles et des cartouches de gaz sur les manifestants... [Il montre de la main : ] Un blessé et des cas de suffocation dus au gaz [lacrymogène]."



La police a également démantelé les tentes installées près du rond-point, et arrêté plusieurs manifestants et journalistes, notamment dans les cafés et boutiques où certains s’étaient réfugiés, sachant qu’un couvre-feu avait été imposé à 23 h.



Ce n’est pas la première fois que les unités antiémeute tentent de disperser un sit-in, mais nous n’avions jamais été confrontés à une telle violence. Un collègue photojournaliste, Montadhar Adel, a d’ailleurs été blessé à l’œil par une balle, alors qu’il couvrait cette manifestation. J’ai parlé avec sa mère, qui a pris la photo ci-dessous : elle m’a dit qu’il avait d’abord été hospitalisé à l'hôpital Al Hussein, avant d’être transféré en Iran pour poursuivre ses soins.

Le photojournaliste Montadhar Adel, blessé à l’œil en couvrant la manifestation.

"Écoute, le monde, des balles réelles et bombes à gaz tirées au gouvernorat de Kerbala. Pour la seconde soirée de manifestation consécutive, les forces de l’ordre ont répondu à nos slogans par des balles. Écoutez-nous, les ONG et les médias internationaux, c’est la révolution en Irak !", dit Dhargham Zenki dans cette vidéo.

En jaune : le parcours de la manifestation. À gauche : le rond-point Tarbiya. À droite : le Conseil du gouvernorat, où les manifestants souhaitaient se diriger. Entre les deux, le point noir marque l’endroit où se trouvait Dhargham Zenki quand il a tourné cette vidéo.



Qui a tiré sur les manifestants ?



Sous couvert d’anonymat, des médecins confirment les blessures par balles

Il a confié, sous couvert d’anonymat, avoir vu plusieurs manifestants blessés par balles à l’œil, à la tête, à la jambe et à l’estomac. Il a aussi décrit des personnes blessées par des éclats de grenades de désencerclement. Il n’a cependant pas souhaité donner plus de détails sur le nombre de blessés par balles ou indiquer si ceux qu’il avait vus avaient survécu.

"Des véhicules noirs fonçaient à toute allure dans la foule"

Dhargham Zenki, jeune journaliste pour la télévision satellitaire SkyMichigan, manifestait également ce soir-là. Il a tourné plusieurs vidéos, qu’il a partagées sur Facebook.Le gouverneur provincial Nassif al-Khattabi a affirmé que les vidéos partagées en ligne, dans lesquelles on entend des rafales de tirs, avaient été montées de toutes pièces et ne provenaient pas de Kerbala.Pourtant, notre rédaction a géolocalisé l’une des vidéos tournées par Dhargham Zenki près du rond-point Tarbiya (voir ci-dessous). On y voit les manifestants en panique, et on entend des rafales d’armes à feu.Nous avons pu identifier plusieurs magasins visibles dans la vidéo et les retrouver sur Google Maps, au niveau de cette section de la rue du Prophète Mohamed.Selon les témoignages récoltés par notre rédaction, les tirs provenaient d’un groupe de policiers antiémeute, positionné près du rond-point Tarbiya. Nos Observateurs assurent que des hommes cagoulés, ne portant aucun signe d’appartenance à la police, se trouvaient à leurs côtés pour les épauler, tirant d’abord du gaz lacrymogène, puis à balles réelles. Les mêmes descriptions de ces "unités d’hommes en noir" ont d’ailleurs été recueillies par Amnesty International. Selon Ali Matir Al Khalidi, ces hommes ont procédé à de nombreuses arrestations parmi les manifestants.Si plusieurs témoignages – recueillis à la fois par notre rédaction et Amnesty International – font donc état de tirs à balles réelles en direction des manifestants, et si plusieurs vidéos permettent d’affirmer qu’il y a bien eu des tirs à proximité de la manifestation, comme celle de Dhargham Zenki ou d’autres diffusées sur Snapchat, aucune vidéo ne montre cependant des policiers viser clairement les manifestants.Notre rédaction a donc contacté plusieurs hôpitaux de Kerbala et le bureau local du Croissant-Rouge pour savoir si certains manifestants avaient été soignés pour des blessures par balles. Tous ont refusé de répondre ou répété la version officielle, selon laquelle aucun manifestant n’aurait été tué.Selon Razaw Salihy, chercheuse à Amnesty International, et le docteur Ali Al Bayati, membre de la Haute Commission irakienne pour les droits de l’Homme, le ministère de la Santé aurait ordonné aux services de santé de Kerbala de ne fournir aucune information aux médias et aux ONG, et de s’en tenir à la version officielle. Les services de santé parlent ainsi de 122 blessés, dont 66 membres des forces de sécurité, mais n’évoquent aucun mort.Amnesty International a néanmoins réussi à obtenir plus de détails auprès d’un médecin de l’hôpital universitaire Al Hussein, comme l’explique Razaw Salihy :Le docteur Ali Al Bayati rapporte avoir reçu le même type d’informations de la part de médecins exerçant dans la ville, également sous couvert d’anonymat, sans plus de détails sur l’identité ou le nombre de personnes touchées par balles.Enfin, Amnesty International rapporte de nombreux témoignages concernant un véhicule noir qui aurait tenté de renverser des manifestants, ainsi que d’autres "véhicules noirs qui fonçaient à toute allure dans la foule avec, à l’intérieur, des hommes en noir qui tiraient en l’air pour effrayer la population". Ces véhicules auraient blessé à la fois des militaires et des manifestants, selon un témoin interrogé par Amnesty.