Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, des groupes jihadistes ont attaqué les camps militaires de Mondoro et de Boulkessi, situés dans la région de Mopti, dans le centre du Mali, près de la frontière avec le Burkina-Faso. Quarante soldats ont été tués dans ces deux attaques, selon un bilan officiel. Mais le Groupe de soutien à l’islam aux musulmans (GSIM), dirigé par Iyad Ag Ghali, qui a revendiqué l’attaque, affirme avoir abattu 85 militaires. Ces évènements sonnent comme un revers sévère pour l’armée malienne et la stratégie de lutte contre le terrorisme au Sahel, d’autant plus que le camp de Boulkessi était occupé par une centaine de commando-parachutistes et placé sous le mandat de la Force conjointe du G5 Sahel.