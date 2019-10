La question de la régularité - ou de la régularisation - de ces églises protestantes est relative à l’ordonnance de février 2006 "fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulmans". Celle-ci stipule notamment que les associations religieuses non musulmanes doivent bénéficier de l’agrément de la commission nationale des cultes – rattachée au ministère des Affaires religieuses – pour exercer. Or, pour le président de l’Église protestante d’Algérie, Salaheddine Chalah, ce texte n’est qu’un prétexte pour harceler les fidèles de sa communauté.

Depuis juillet 2018, 13 églises ont fermé en Kabylie : cinq à Béjaïa et huit à Tizi Ouzou. La vague de fermetures actuelle a commencé il y a deux semaines environ. Depuis 2006, les autorités ont menacé à plusieurs reprises de fermer nos lieux de culte en prétextant la non-conformité des normes de sécurité. Nous avons alors fait des travaux pour sécuriser les bâtiments, ne pas laisser de câbles électriques apparents, installer des extincteurs, etc. D’ailleurs, une église à Oran a été mise sous scellés l’année dernière avant de rouvrir six mois plus tard, quand les travaux ont été effectués. Quant à l’autorisation délivrée par la commission nationale des cultes, nous n’avons jamais pu l’obtenir, et ce n’est pas faute d’avoir fait les démarches nécessaires. Manifestation le 13 octobre à Tizi Ouzou contre la fermeture des églises en Algérie et l’ordonnance de 2006. Il ne s’agit pas tant de faire appliquer la loi que d’une tentative de diviser le peuple dans un moment aussi délicat. [Depuis février, l’Algérie connaît un mouvement de protestation de grande ampleur qui a conduit à la démission de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril, NDLR]. Les églises protestantes sont les seules visées par ces fermetures, probablement car ce sont les seules dont les fidèles sont quasi exclusivement Algériens, et que nous n’avons pas peur d’afficher notre foi.