C’est la saison des pluies à Kinshasa depuis le début du mois d’octobre. Et ces derniers jours, des pluies diluviennes se sont abattues sur la capitale congolaise, causant des inondations dans plusieurs communes et dans le centre-ville filmées par des vidéastes amateur.La vidéo ci-dessus montre les dégâts des pluies torrentielles dans la nuit du 21 au 22 octobre. Elle a été diffusée sur Twitter par Eloge Mwandwe, consultant en management et développement durable qui vit dans la commune de N’galiema touchée par les inondations. Il explique le calvaire vécu pour se rendre au travail à la Gombe, le centre d’affaires de Kinshasa.