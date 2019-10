Il n’y a pas de carburant, le transport est difficile, donc les enseignants ont d’énormes difficultés pour se rendre au travail. Donc nous ne pouvons pas travailler et attendons que la situation se normalise. Une année blanche n’est pas à exclure dans la mesure où on ne voit pas l’issue de la crise politique.



Les élèves, les professeurs et établissements scolaires sont menacés : les manifestants lancent même des projectiles dans les écoles qui osent travailler.



Plus de cent élèves fréquentent mon établissement. Et le personnel est composé d’une vingtaine de professeurs. On doit les garder mobilisés et continuer à les payer. Ne sachant pas quand la situation va se dénouer, on est obligé d’accepter et d’assumer les pertes.

Harold Durand, médecin de profession, est le directeur de l’Institut scolaire Les Parents réunis, à Cap-Haïtien, deuxième plus grande ville du pays. Il explique pourquoi il a fermé son établissement.Les manifestations violentes contre le président Jovenel Moïse et des entreprises accusées de détournement de fonds, qu’il dirigeait avant son entrée en politique, ont fait au moins 17 morts et plusieurs blessés depuis fin août, selon le Réseau national de défense des droits humains (RNDDH).