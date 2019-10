J’ai commencé à faire cela en mars 2016. À ce moment-là, la sécheresse était très importante [dans l’ensemble du pays, NDLR] et tuait beaucoup d’animaux.



Un jour, j’ai vu un buffle qui reniflait au niveau d’un étang vide, dans le parc : il avait clairement soif. Du coup, ça a fait "tilt" dans mon esprit. Quand des animaux assoiffés essaient de trouver de l’eau, ils vont souvent là où vivent les êtres humains, ce qui crée des problèmes : parfois, les animaux ou les hommes sont blessés, des habitations sont abîmées… Donc j’ai décidé de leur apporter de l’eau, plutôt qu’ils viennent vers nous.





Patrick Kilonzo Mwalua en train de remplir un point d’eau.

Pour commencer, j’ai loué un camion dans la ville de Voi [située à une vingtaine de kilomètres de Kajire, NDLR], et je me suis mis à faire l’aller-retour entre Voi et un point d’eau situé dans le parc cinq fois par jour, soit 140 kilomètres à chaque fois. Quand je rentrais à la maison le soir, il faisait déjà nuit. Au début, j’utilisais mon argent pour louer le camion et acheter l’eau à l’organisme qui fournit l’eau au niveau local [environ 27 euros les 10 000 litres].



Quand j’ai commencé à faire cela, beaucoup de personnes me disaient de “laisser la nature suivre son cours”. Mais je leur répondais : “Il ne s’agit pas de la nature, mais du réchauffement climatique. Tout cela arrive à cause des actions humaines et nous sommes censés prendre nos responsabilités”.