Ils ont menacé beaucoup de personnes dans notre quartier. À Ratoma, dès qu’il y a des manifestations, les gendarmes font preuve d'une grande violence. C’est la commune qui est visée. Beaucoup de personnes manifestent du côté de Matodo, de Matam [deux autres communes de Conakry, NDLR], mais il n’y a jamais de morts dans ces zones. C’est seulement ici qu’il y a des morts. Même quand les populations ne sortent pas manifester, les gendarmes viennent dans les concessions pour frapper.

Lorsqu’il y a des manifestations, les gens sortent partout à Conakry. Certaines personnes brûlent des pneus. Mais c’est à Ratoma que les morts sont comptés. Les forces de l’ordre lancent des gaz lacrymogènes, tirent sur les gens qui sont devant leur maison. Ils ne devraient pas faire cela. Après, ce n’est pas toute la commune de Ratoma qui est concernée par les violences : ce sont les quartiers aux alentours de la route Le Prince.

Bastion de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), le principal parti d’opposition de Cellou Dallein Diallo, la commune de Ratoma serait régulièrement prise pour cible par les forces de sécurité lors des manifestations. Bah Mamadou Bobo s’indigne :Une habitante de Ratoma, qui assure vivre dans cette commune depuis plus de dix ans et qui a souhaité garder l’anonymat, renchérit :Contacté par la rédaction des Observateurs de France 24, l’ancien porte-parole de la gendarmerie Mamadou Alpha Barry reconnaît que la répression est plus accentuée du côté de Ratoma : “Mais je n’ai pas davantage de réponses à donner par rapport à cela.” Le général Ibrahima Baldé, haut commandant de la gendarmerie guinéenne, n’a pas non plus répondu à nos questions.Au moins neuf personnes ont été tuées, selon un bilan du gouvernement - rendu public mercredi 16 octobre - dans des heurts entre les forces de l’ordre et des milliers de manifestants qui répondaient à l’appel du Front national pour la défense de la constitution (FNDC), une coalition regroupant les principaux partis d’opposition et des organisations de société civile contre le projet de révision constitutionnelle.