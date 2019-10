Je travaille comme photographe, avec cette faction actuellement, pour couvrir les événements où qu'elle soit. La faction avait mis en place un barrage routier sur l'autoroute M4. Elle ordonnait aux voitures de s'arrêter, et parmi les conducteurs qui obtempéraient certains étaient faits prisonniers. Mais d'autres n'ont pas voulu se rendre et ont opposé une résistance : quelques-uns ont ouvert le feu, d'autres ont écrasé nos hommes… Donc les combattants de la faction les ont neutralisés [tués, NDLR]. Mais moi, je ne portais pas d'arme : on peut voir dans la vidéo que j'ai seulement un téléphone portable et une caméra.

Assassinat d'une femme politique kurde

Quand on leur a ordonné de s'arrêter, au barrage, la voiture blindée qui transportait Havrin Khalaf n'a pas obtempéré et a gardé ses portières fermées. C'est à cause de cela que tous ses passagers ont été tués, toujours le 12 octobre, au petit matin.

M4 Karayolu QSD savaşçılarının denetiminde. QSD savaşçılarının kontrol noktası görüntülerde gösteriliyor.



Suriye Gelecek Partisi Heviren Xelaf'in şehit düşürüldüğü M4(Duali) yolu QSD savaşçılarının denetiminde. pic.twitter.com/yVxapvdGmM Ali Rızgar Dicle (@nal_dandor_) October 15, 2019

"Nous sommes dans le village de Tirwazî, aujourd’hui le 12 octobre 2019, il est près de 16h00. Suite à l’invasion et aux attaques de l’État envahisseur turc dans le Nord de la Syrie, l’État turc et ses djihadistes qui avaient des cellules dormantes près d’ici sont entrés dans ce village", explique le journaliste en kurde au début de son reportage.

This is what the mercenaries did in the car of the secretary general of the Future Syria Party, engineer Hefreen Khalaf. Which led to her martyrdom. pic.twitter.com/8WNtlFuwZV Raman Hesê (@Raman_Hassi) October 12, 2019

Photos de la même voiture, publiées par un autre journaliste kurde.



Réaction de l'Armée nationale syrienne

#الجيش_الوطني_السوري #الفيلق_الأول #تجمع_أحرار_الشرقية #نبع_السلام

فيديو للأسرى الذين تم الإمساك بهم من قِبل مقاتلي تجمع أحرار الشرقية

أثناء تواجدهم على طريق M4

فيما نقلت وسائل إعلام كثيرة مرئية ومقروئة وغيرها على أنهم تمت تصفيتهم وقتلهم وهذا الفيديو

لهم pic.twitter.com/w5wpN3Hs1E أحرار الشرقية (@ahraralsharqia) October 16, 2019



"De possibles crimes de guerre", selon l'ONU

Autre série d'images, montrant un combattant poser le pied sur des cadavres

Captures d'écran de la vidéo.

La rédaction des Observateurs de France 24 s'est entretenue avec Al Hareth Rabbah, un photographe syrien qui affirme travailler avec le groupe Ahrar al-Charkiya, et qui était présent lors des exécutions que l'on voit dans les deux vidéos. C'est lui qui a filmé une partie de la deuxième vidéo, à la demande de l'un des combattants. "Prends mon téléphone et filme-moi en train de tirer avec ce fusil de précision !", entend-on dans la vidéo. Selon lui, la scène s'est déroulée le 12 octobre, tôt le matin, sur l'autoroute M4, entre les villes de Suluk et Tal Tamr.Dans la vidéo ci-dessus, le photographe Al Hareth Rabbah annonce : "Aujourd'hui, la brigade 123 de l'Armée syrienne libre [aujourd’hui nommée Armée nationale syrienne, NDLR] prend le contrôle de l'autoroute Alep-Hassaké, et de ce fait, coupe les routes de ravitaillement des milices du Parti [des travailleurs du Kurdistan, PKK]".Outre l'exécution de l'homme en tenue civile, que l'on voit dans la deuxième vidéo, huit autres personnes auraient été tuées ce jour-là par le groupe Ahrar al-Sharqiya, selon le média spécialisé Defense Post Parmi ces victimes, se trouvait Havrin Khalaf, une femme politique kurde, secrétaire générale du parti de centre-gauche Avenir de la Syrie. Selon le coordinateur de ce parti en Europe, elle rentrait d'un meeting à Hassaké et était accompagnée de son chauffeur et de l'un de ses adjoints, tous deux également tués. Selon plusieurs sources kurdes, ils seraient tombés dans une embuscade.Selon un rapport d'autopsie rendu public par l'administration kurde de la région, Havrin Khalaf a succombé à une hémorragie cérébrale à la suite de plusieurs blessures par balle au visage. Elle a également subi de nombreux coups à l'arrière du crâne et aux jambes.De son côté, le photographe Al Hareth Rabbah indique :Une troisième vidéo publiée dans la chaîne de diffusion Telegram Jarablous News le 12 octobre, à 17 h 34, montre ainsi une dizaine de combattants du groupe Ahrar al-Charkiya se rassembler autour d'une voiture noire, criblée de balles, et d'un passager, au sol, visiblement mort. Il s'agit de la voiture dans laquelle voyageait Havrin Khalaf.Ali Rızgar Dicle, un journaliste kurde, s'est rendu sur le lieu où ces différentes exactions avaient été commises, plus tard dans la journée. Il a pu filmer la carcasse de la voiture noire, criblée de balles, mais n'a vu aucun cadavre. Dans sa vidéo, on peut d'ailleurs voir des traces noires très similaires à celles visibles sur la deuxième vidéo publiée sur Telegram à 16 h 17.Grâce au témoignage d'Ali Rızgar Dicle, notre rédaction a finalement pu établir la localisation précise des trois vidéos, sur Google Earth. Il s'agit d'un endroit effectivement situé entre Suluk et Tal Tamr, comme l'avait indiqué Al Hareth Rabbah.La veille de ces exactions, le 11 octobre , l'Armée nationale syrienne avait pourtant demandé publiquement à ses combattants de "bien traiter les prisonniers et civils arabes et kurdes".Le 12 octobre, elle avait annoncé l'ouverture d'une commission pour veiller au bon respect des consignes et au respect des prisonniers et des civils. Ce jour-là, la chaîne de diffusion Telegram Jarablous News a par ailleurs demandé aux combattants de "ne pas publier de vidéos filmées pendant les combats parce que ça nuit à notre image".Le 16 octobre, le groupe Ahrar al-Charkiya a ensuite publié une vidéo montrant les deux hommes en tenue civile visibles dans la première vidéo, ainsi que deux autres hommes, pour signifier que les personnes qui s'étaient rendues étaient toujours en vie. Il n'a cependant pas donné d'informations sur celui qui avait été abattu dans la deuxième vidéo.De son côté l'ONU a estimé que l'ensemble de ces vidéos montraient de "possibles crimes de guerre" commis par le groupe Ahrar al-Charkiya le 12 octobre. De fait, selon la convention de Genève, ratifiée par la Turquie , les prisonniers de guerre "doivent être traités, en tout temps, avec humanité et être protégés notamment contre les actes de violence, les insultes et la curiosité publique. Les mesures de représailles à leur égard sont interdites".Outre cette série de vidéos tournées le 12 octobre, d'autres images ont documenté les agissements du groupe Ahrar al-Charkiya dans le cadre de l'opération "Source de paix".Dans une vidéo, on voit ainsi deux hommes morts au sol, ensanglantés : ils sont en tenue civile, mais l'un d'eux porte un gilet tactique militaire. Une dizaine d'hommes en treillis les entourent. L'un d'eux semble récupérer la montre au poignet de l'un des deux hommes morts. On entend un homme déclare qu'ils appartiennent au Bataillon des Martyrs de Badr, et qu'ils sont avec le groupe Ahrar al-Charkiya.Le Bataillon des Martyrs de Badr collabore depuis 2012 avec l'Armée syrienne libre, aujourd’hui rebaptisée Armée nationale syrienne. Il a des antécédents en matière de torture des populations kurdes en 2013, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) L'auteur de cette vidéo annonce, au nom du bataillon des Martyrs de Badr, la prise de la région de Suluk et l'assassinat de quatre combattants kurdes.Cette vidéo a été publiée le 13 octobre dans la chaîne de diffusion Telegram Jarablous News, assortie de cinq photos montrant la même scène. Sur d'eux d'entre elles, on distingue deux insignes portées par un combattant qui pose son pied sur un cadavre. Il s'agit d' une insigne du groupe Ahrar al-Charkiya (à gauche) et du drapeau de l'opposition syrienne, repris dans le logo de l'Armée nationale syrienne (à droite), partiellement visible mais reconnaissable. Selon le VDC-NSY , une organisation syrienne qui documente les atteintes aux droits de l'Homme, cette scène s'est produite dans la ville de Suluk, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Tell Abyad, le 12 octobre 2019. Mais nous n'avons pas pu vérifier cette information de manière indépendante.