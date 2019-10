Ce dernier nous a expliqué :

Très tôt le matin, plusieurs jeunes du quartier de Kaloma ont voulu attaquer les policiers qui bloquaient la route. Ces derniers empêchaient les commerçants et les usagers de rejoindre le centre de Conakry, où devaient avoir lieu des rassemblements. J'ai été témoin de tous les affrontements. Beaucoup de jeunes du quartier ont réussi à s'enfuir, mais pas le premier qu'on voit dans la vidéo. Visiblement, il était juste un passant, et n'avait rien à voir avec ceux qui avaient attaqué les policiers. J'ai vu les policiers le frapper, mais aussi vider totalement ses poches où il avait ses effets personnels. Puis, ils l'ont montré nu dans la rue pour narguer les autres jeunes qui les avaient attaqués. C'était leur façon de dire : "Regardez ce qu'on a fait à celui-là". Toute cette scène a duré 30 minutes. C'était un vrai calvaire pour ces jeunes [les deux que l'on voit dans les deux vidéos, NDLR]. Au final, ils les ont laissés partir tous les deux. J'ai été estomaqué de voir le comportement des forces de l'ordre : elles n'hésitent pas à tirer en direction des balcons pour dissuader ceux qui veulent filmer, je les ai même vus incendier volontairement une boutique réputée être un lieu de rencontre des jeunes du quartier. J'ai donc voulu filmer ces actes pour qu'ils puissent être recensés.



"Toute action des forces de l'ordre doit s'effectuer dans le respect des droits humains"

Contacté par la rédaction des Observateurs de France 24, le porte-parole de la Sécurité publique pour la Police nationale, Mamadou Camara, a expliqué que toute action des forces de l'ordre sur le terrain devait être effectuée en respectant les droits humains, et que tout policier s'adonnant à des violences ou humiliations contraires à ces droits s'exposait à des sanctions.

Lundi 14 et mardi 15 octobre, des manifestations ont éclaté à l'appel du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), une coalition de partis d'opposition, de syndicats et de la société civile. L'objectif était de dénoncer le projet prêté au président Alpha Condé de modifier la constitution guinéenne, afin de briguer un troisième mandat. Selon plusieurs sources médicales et médiatiques, au moins six personnes seraient décédées depuis lundi. Le gouvernement a officiellement communiqué un bilan de deux morts, dont un gendarme.

Dans un communiqué diffusé lundi soir par les services de la présidence, Alpha Condé a regretté "la rupture du dialogue entre les acteurs" et affirmé son "engagement total pour la démocratie", rappelant cependant que ces "manifestations n'avaient pas été autorisées". Le FNDC a de son côté appelé à poursuivre les manifestations jusqu'à "l'abandon total du projet de troisième mandat".



Article écrit par Alexandre Capron (@alexcapron).