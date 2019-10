Dans notre émission, nos Observateurs Diaguily Maro Kanouté et Sekhou Traoré dénoncent une tradition ancienne d'asservissement d'une partie de la population dans cette région sahélienne du Mali. Selon eux, la caste inférieure dite des "esclaves" tente de s'organiser pour lutter contre leurs "maîtres" et ne plus rester au ban de la société.