Dans notre émission hebdomadaire, nous avons interrogé José Pelé Messa, un Congolais arrivé sur place début juin, qui revient sur la mobilisation à Tapachula. Il décrit aussi le périple réalisé par ces migrants avant leur arrivée au Mexique, puisque les Africains sont de plus en plus nombreux à traverser l’Atlantique pour tenter de rejoindre l'Amérique du Nord en passant par l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale, un trajet long, coûteux et dangereux.