On se demande pourquoi les camions circulent à des heures de pointe, entre 15 h et 18 h. Nous ne comprenons pas. Les conducteurs de camions paient-ils pour pouvoir sortir à ces heures ?

Les gros porteurs interdits de circuler à Bamako...

Certains ont également dénoncé le manque de fermeté des autorités pour faire respecter les textes qui régulent la circulation des camions dans la capitale. C’est notamment le cas de Bokar Sangaré, un chercheur qui vit à Bamako :Depuis janvier 2015, il existe un arrêté municipal "portant réglementation de la circulation et du stationnement des gros porteurs dans le district de Bamako", qui concerne les camions de plus de 10 tonnes.Cet arrêté fixe les itinéraires qu’ils doivent emprunter sur les deux rives du fleuve Niger, qui traverse la ville de Bamako, et les horaires durant lesquels ils sont autorisés à circuler. "La circulation à l’intérieur de la ville n’est autorisée que de 10 h à 13 h sur les deux rives du fleuve Niger sans possibilité d’emprunter les ponts sur le fleuve Niger et de 23 h à 6 h du matin avec possibilité d’emprunter les ponts du fleuve Niger", indique l’article 6 de l’arrêté.