Un éboulement gigantesque a eu lieu dans une mine d’or à Kouri Bougoudi, dans le nord du Tchad, dans la nuit du 23 au 24 septembre. Au moins une cinquantaine de personnes ont été tuées dans cette mine, où travaillaient de nombreux orpailleurs clandestins.

L’incident a eu lieu à Kouri Bougoudi, dans l’extrême nord du Tchad, dans une mine d’or découverte en 2012 mais non exploitée par les autorités tchadiennes. La rédaction des Observateurs de France 24 a été alertée sur cet événement dès le 24 septembre par un proche de l’un des secouristes venu sur place, qui nous a transmis plusieurs vidéos.

Ce dernier a requis l’anonymat, mais il a expliqué à notre rédaction :

La rédaction des Observateurs de France 24 a reçu le 24 septembre cinq vidéos montrant les conséquences de l'éboulement et l'organisation des secours dans la mine de Kouri Bougoudi. Voici cinquante seconde de ces images compilées par notre rédaction.



"Des orpailleurs ont expliqué qu’il y avait énormément de personnes dans la mine"

Le 26 septembre, le gouvernement a envoyé une délégation à Kouri Bougoudi, avant de confirmer l’information de l’éboulement le jour même. L’un des membres de la délégation, Abakar Gombo Doungous, journaliste de l’Agence tchadienne de presse et d’édition, raconte :

C’était très impressionnant et bouleversant. La cause exacte de l’incident n’est pas confirmée, mais des orpailleurs qui ont survécu ont expliqué qu’il y avait énormément de personnes dans la mine dans la nuit, beaucoup plus qu’il ne pouvait y en avoir. Ils travaillaient dans la précipitation avec un matériel rudimentaire. D’autres témoins ont affirmé que des orpailleurs avaient pu passer avec la complicité des forces de sécurité. Parmi les personnes blessées ou mortes, il y a des Tchadiens, des Nigériens, des Soudanais…

La plupart des orpailleurs viennent de Libye. Ils traversent la frontière avec le Tchad dans la nuit, pour venir creuser à Kouri Bougoudi. Lorsqu’ils entrent dans la mine, ils n’ont en général que quelques heures pour chercher de l’or, généralement entre 23h et 4h du matin.