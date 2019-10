Dans cette vidéo publiée le 1er

octobre

2019 sur Facebook, des femmes remplissent des bulletins en faveur du président Ashraf Ghani avant d’y coller des codes-barres pour identification biométrique.

Dans cette vidéo publiée le 29

septembre

2019, un homme coche le nom du président Ashraf Ghani sur plusieurs bulletins. Des médias locaux avancent que cette vidéo aurait été filmée dans la province orientale de Paktia.

Les Afghans se sont déplacés dans 4 095 bureaux de vote pour départager 13 candidats. Le comptage des votes doit durer trois semaines, compte tenu de menaces d’attaques des Taliban. Les deux favoris, l’actuel président Ashraf Ghani et son rival Abdullah Abdullah, le chef de l'exécutif du pays, clament tous les deux victoire.Des dizaines de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux semblent montrer des groupes de personnes en train de remplir des bulletins de vote et les introduire dans des urnes électorales. Certaines montrent une personne cochant le nom d’un candidat sur de nombreux bulletins. D’autres montrent un groupe de personnes qui en font de même, dans ce qu’un internaute a qualifié "d’usine à fabriquer un gouvernement".Dans de nombreuses vidéos, dont l’authenticité n’a pas pu être vérifiée de façon indépendante, il n’est pas possible d’identifier quel candidat serait favorisé par ces supposées fraudes. Dans les quelques vidéos où le nom est visible, on distingue les noms des deux favoris.La Commission électorale indépendante afghane a annoncé le 29 septembre qu’elle avait reçu 2 275 plaintes pour fraude électorale de différents partis et qu’elle allait enquêter.Pour Shah Hossein Mortazavi, un conseiller et ancien porte-parole adjoint du président Ghani, certaines de ces vidéos semblent en effet montrer des cas de fraude électorale. "J’ai vu les vidéos sur les réseaux sociaux", a-t-il confié à la rédaction des Observateurs de France 24. "Alors que certaines semblent authentiques et montrent de possibles infractions, nous ne devons pas nous livrer à des conclusions hâtives. Pour quelle raison un groupe de personnes qui enfreint la loi voudrait être filmé ? Si quoi que ce soit s’avère être une infraction, les urnes suspectes seront disqualifiées ou éliminées par la Commission électorale."Mais tous ne partagent pas le même avis. De nombreux internautes, journalistes et activistes afghans redoutent qu’un bourrage d’urnes à grande échelle pourrait modifier le nom du véritable vainqueur.